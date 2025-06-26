Senin En Sinir Bozucu Huyun Ne?
Hepimizin harika yönleri olduğu gibi, çevremizdekilerin sabrını zorlayan birkaç özelliğimiz de olabilir. Peki senin en sinir bozucu huyun ne? Arkadaşlarını çileden mi çıkarıyorsun, yoksa farkında olmadan ortamın dengesini mi bozuyorsun?
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1. Arkadaşın seni arıyor ama canın konuşmak istemiyor. Ne yaparsın?
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2. Plan yaptınız ama son dakika vazgeçtin. Ne söylersin?
3. Biri seni eleştirdiğinde ne yaparsın?
4. Arkadaş grubunda en sık yaptığın şey nedir?
5. Biri sana sırrını verdi. Ne yaparsın?
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6. Sabırsızlıkla beklediğin bir şey olmadığında ne yaparsın?
7. Biri seni bekletirse ne yaparsın?
8. Birine sinirlendiğinde ilk tepkin?
9. Mesajlaşırken hangisi seni anlatıyor?
10. Biri seni uyardığında tepkin?
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Senin sinir bozucu huyun pasif-agresif tavırların!
Senin sinir bozucu huyun alınganlığın!
Senin sinir bozucu huyun drama yaratman!
Senin sinir bozucu huyun umursamazlığın!
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