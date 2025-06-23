Senin İlk İzlenimin Ne?
Daha ağzını açmadan insanlar seni bir şekilde etiketliyor... Soğuk mu buluyorlar? Karizmatik mi? Yoksa tam bir enerji topu gibi mi görünüyorlar? İlk izlenim, her zaman doğru olmayabilir ama insan zihni tanışmanın ilk dakikalarında bile seni bir kalıba sokar. Peki senin dışarıdan nasıl biri gibi göründüğünü hiç merak ettin mi?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Yeni bir ortama girdiğinde ilk yaptığın şey ne olur?
4. Tanımadığın birinden gelen iltifata ne tepki verirsin?
5. Toplu fotoğraflarda nasıl çıkarsın?
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6. Giyiminle ilgili en çok hangi tanım sana uyuyor?
7. Biri sana uzun uzun baksa ne hissedersin?
8. İlk buluşmada seni anlatan detay ne olurdu?
9. Ortamda bir şeyler ters giderse ne yaparsın?
10. İnsanlar hakkında ilk yargıların genelde nasıldır?
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Senin ilk izlenimin soğuk ve mesafeli!
Senin ilk izlenimin samimi ve güvenilir!
senin ilk izlenimin eğlenceli!
Senin ilk izlenimin havalı!
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