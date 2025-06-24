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Sen Hangi Manifest Grubu Şarkısısın?

Sen Hangi Manifest Grubu Şarkısısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
24.06.2025 - 09:43

Bazı şarkılar vardır ya, sözleriyle içimizi deşer, melodisiyle geçmişimize gideriz… Hele ki Manifest dinliyorsan, sen zaten duygularını müziğe teslim etmişsin demektir! Peki bu güçlü sözlerin, hüzünlü melodilerin tam ortasında seni en iyi anlatan şarkı hangisi? Kalbindeki kırıklık mı? Umut dolu bakışların mı? Yoksa kendine bile anlatamadığın o duvarların mı?

Hadi teste!

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1. Şu anki ruh halini bir kelimeyle anlat desek?

2. Aşkta seni en çok ne zorlar?

3. Sence gerçek aşk nedir?

4. Geçmişteki seni düşün… Ne hissediyorsun?

5. Kendini daha çok nasıl ifade edersin?

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6. En son neye ağladın?

7. Karanlık bir odada yalnız kaldığında ne hissedersin?

8. Sence duvarlarını neden örüyorsun?

9. Hayatta seni en çok ne hayal kırıklığına uğrattı?

10. “Kendine iyi bak” lafı sence ne demek?

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Sen Manifest- Arıyo şarkısısın!

Sen Manifest- Arıyo şarkısısın!

İlk izlenimde insanlarda merak uyandırıyorsun. Kimse seni tam çözebilmiş gibi hissetmiyor çünkü sen hem mesafeli hem de çekici bir hava taşıyorsun. Konuşmaların seçilmiş, tavırların dikkatli. İnsanlar seni tanımaya başladıkça 'Bu kişi bambaşka biriymiş' demeye başlıyor. İlk anda neysen, daha sonra kat kat fazlası çıkıyorsun. Çünkü sen hâlâ kendini bile ararken, başkaları seni çözmeye çalışıyor…

Sen Manifest- Snap şarkısısın!

Sen Manifest- Snap şarkısısın!

Senin o “bana dokunmayın” havası, dışarıdan havalı ama mesafeli bir izlenim bırakıyor. İnsanlar seni ilk gördüğünde “Acaba çok mu burnu havada?” diye düşünebilir. Halbuki bu duruşun bir savunma mekanizması. Herkesle hemen kaynaşmak sana göre değil. Bu yüzden seni tanımadan yargılayan çok ama gerçekten tanıyan da çok az… Belki de bu yüzden özelsin.

Sen Manifest- Yaşanacaksa şarkısısın!

Sen Manifest- Yaşanacaksa şarkısısın!

Senin enerjin ilk andan itibaren hissettiriyor kendini. Ne çok itici ne de fazla iddialısın. Denge sende doğal. İnsanlar seni tanıdıkça değil, daha ilk saniyede “Evet, bu kişiyle bir şeyler yaşanabilir” hissine kapılıyor. Samimiyetin, yüz ifaden ve genel duruşun “yaşanacaksa seninle olsun” dedirtiyor. İlk izlenimde gönülleri ısıtanlardansın.

Sen Manifest- Zamansızdık şarkısısın!

Sen Manifest- Zamansızdık şarkısısın!

Senin duruşun, bakışın, konuşman… Hiçbiri bugüne ait değilmiş gibi. İnsanlar seninle tanıştığında “bir yerden tanıyor gibiyim” hissine kapılıyor ama adını koyamıyorlar. Çünkü sen zamansızsın… Geçmişten, gelecekten, başka bir dünyadan sızmış gibisin. Derin, sakin ve az konuşan ama çok şey anlatan bir havası var sende. İlk izleniminde bile zaman duruyor.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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