Sen Hangi Manifest Grubu Şarkısısın?
Bazı şarkılar vardır ya, sözleriyle içimizi deşer, melodisiyle geçmişimize gideriz… Hele ki Manifest dinliyorsan, sen zaten duygularını müziğe teslim etmişsin demektir! Peki bu güçlü sözlerin, hüzünlü melodilerin tam ortasında seni en iyi anlatan şarkı hangisi? Kalbindeki kırıklık mı? Umut dolu bakışların mı? Yoksa kendine bile anlatamadığın o duvarların mı?
Hadi teste!
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1. Şu anki ruh halini bir kelimeyle anlat desek?
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2. Aşkta seni en çok ne zorlar?
3. Sence gerçek aşk nedir?
4. Geçmişteki seni düşün… Ne hissediyorsun?
5. Kendini daha çok nasıl ifade edersin?
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6. En son neye ağladın?
7. Karanlık bir odada yalnız kaldığında ne hissedersin?
8. Sence duvarlarını neden örüyorsun?
9. Hayatta seni en çok ne hayal kırıklığına uğrattı?
10. “Kendine iyi bak” lafı sence ne demek?
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Sen Manifest- Arıyo şarkısısın!
Sen Manifest- Snap şarkısısın!
Sen Manifest- Yaşanacaksa şarkısısın!
Sen Manifest- Zamansızdık şarkısısın!
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