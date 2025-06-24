Sen Hangi Manifest Grubu Şarkısısın?

Senin o “bana dokunmayın” havası, dışarıdan havalı ama mesafeli bir izlenim bırakıyor. İnsanlar seni ilk gördüğünde “Acaba çok mu burnu havada?” diye düşünebilir. Halbuki bu duruşun bir savunma mekanizması. Herkesle hemen kaynaşmak sana göre değil. Bu yüzden seni tanımadan yargılayan çok ama gerçekten tanıyan da çok az… Belki de bu yüzden özelsin.