Seçtiğin Tatlılara Göre Sen Deniz İnsanı mısın Havuz İnsanı mı?
Tatlı zevkleri karakter hakkında çok şey söyler...
Peki ya tatlı seçimlerin, seni yaz tatilinde nereye götürüyor? Şezlongunu havuz kenarına mı atarsın, yoksa sonsuz mavilikte kulaç mı atarsın?
Hadi teste!
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Sen deniz insanısın!
Sen havuz insanısın!
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