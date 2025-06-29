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Hırsın Sana Zarar mı Veriyor?

Hırsın Sana Zarar mı Veriyor?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
29.06.2025 - 16:08

Hırs, doğru kullanıldığında seni zirveye taşıyabilir. Ama kontrolden çıktığında mı? İşte o zaman kendi kuyunu kazarsın. Başarıya ulaşma isteğin sağlıklı mı, yoksa seni yavaş yavaş yıpratıyor mu? Belki de bu hırs, en büyük düşmanın olmuştur...

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Bir hedef belirlediğinde ne kadar hızlı harekete geçersin?

4. Başkalarının başarısı seni nasıl etkiler?

5. Sonunda kaybetme ihtimali olsa bile risk alır mısın?

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6. Başarısız olduğunda ilk tepkin ne olur?

7. Rekabet ortamlarında nasıl davranırsın?

8. Hedefine ulaşmak için uykusuz kalır mısın?

9. Hırs kelimesini duyunca ilk aklına gelen duygu?

10. Şu an kendini nasıl tanımlarsın?

10. Şu an kendini nasıl tanımlarsın?
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Senin hırsın sana zarar vermiyor!

Hedeflerinin peşinden koşarken, ışığını herkese göstermeyi başarıyorsun. Ancak, bu süreçte kendinden ödün vermiyor, kimliğini ve değerlerini koruyorsun. İnsanları ezip geçmek yerine, onlarla birlikte yükseliyorsun. Kendi hedeflerin uğruna başkalarının hayallerini yok etmiyorsun. Bir yandan da tamamen geri planda kalmıyor, kendi varlığını ve değerini her zaman hatırlıyorsun. Kendini gölgede bırakmamayı, ışığını ve yeteneklerini dünyaya göstermeyi biliyorsun. Hırsın, aşırıya kaçmadan, seni ayakta tutan bir enerjiye dönüşüyor. Bu, senin için zararlı bir tutku olmaktan çok, motivasyon kaynağı oluyor. Hedeflerine ulaşmak için gereken enerjiyi ve isteği sağlıyor. Bu denge, senin hayatındaki en güzel ve etkileyici unsurlardan biri. Hırs ve anlayış, başarı ve alçakgönüllülük arasında mükemmel bir denge kurmayı başarıyorsun. Bu, senin hayatının senaryosunu yazarken izlediğin bir yol ve bu yol, seni başarıdan başarıya taşıyor. Ne kadar güzel bir denge, değil mi?

Senin hırsın sana bazen zarar veriyor!

Heyecan ve tutku dolu birisin, bu senin en güzel özelliklerinden biri. Ancak bazen bu coşkun enerjin seni o ince çizginin ötesine taşıyor. Kendine aşırı yükleniyor, sürekli başkalarıyla kıyaslanıyor ve bazen de tükenmiş hissediyorsun. Bu hırslı ve kararlı tavrın, sana zarar vermeye başlamak üzere. Biraz durup nefes almayı, dinlenmeyi ve kendine zaman ayırmayı unutma. Unutma ki, her şeyin bir zamanı var ve her şey zamanla daha da güzel olacak. Kendine karşı daha anlayışlı olmayı öğren, çünkü senin en büyük destekçin ve en büyük eleştirmenin sensin. Bırak başkaları ne düşünürse düşünsün, sen kendi hızında ilerle. Kendi hedeflerini belirle ve onlara ulaşmak için kendi yolunu çiz. Kendi başarını kendi standartlarına göre ölç ve kendini başkalarının başarılarıyla kıyaslamaktan vazgeç. Ve en önemlisi, unutma ki, başarı bir maraton, bir sprint değil. Bu yüzden kendine zaman tanı, dinlen, enerjini topla ve kendi hızında ilerle. Başarıya giden yolda acele etme, çünkü her şey zamanla daha da güzel olacak.

Senin hırsın sana zarar veriyor!

Başarının peşinden koşarken, kendini adeta bir labirentin içinde bulmuşsun. Bu labirentin çıkışında seni bekleyen büyük ödül, başarı. Ancak bu ödülü elde etmek için uykularını, dostluklarını, hatta duygularını bile feda etmişsin. Gecenin bir yarısı, yorgun gözlerle bilgisayar ekranına bakarken, gündüzleri ise dostlarını ve sevdiklerini ihmal ederek, başarının peşinden koşuyorsun. Belki de bu hızlı yaşam tarzı içinde, ne kadar çok şeyden feragat ettiğinin farkında bile değilsin. Ancak unutma ki, bu hız seni yavaş yavaş tüketiyor. Yorgun bedenin, zihnin ve ruhun, başarının ağırlığı altında eziliyor. Evet, başarı güzel, hatta bazen büyüleyici. Ancak unutma ki, her güzel şeyin bir bedeli vardır. Ve bu bedel, bazen çok ağır olabilir. Başarıyı elde etmek için kendini tüketmek, bedelinin çok ağır olduğu bir durum. Bu yüzden dur ve biraz kendine bak. Aynaya bak ve yansımanı iyi incele. Gözlerindeki yorgunluk, yüzündeki çizgiler, belki de başarının bedelini ödemeye başladığının işaretleri. Kendine biraz zaman ayır, kendini dinle ve başarının peşinden koşarken, kendini unutmamayı öğren. Çünkü unutma, başarıyı elde etmek için kendini kaybetmek, aslında en büyük başarısızlıktır.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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