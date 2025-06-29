Hırsın Sana Zarar mı Veriyor?
Hırs, doğru kullanıldığında seni zirveye taşıyabilir. Ama kontrolden çıktığında mı? İşte o zaman kendi kuyunu kazarsın. Başarıya ulaşma isteğin sağlıklı mı, yoksa seni yavaş yavaş yıpratıyor mu? Belki de bu hırs, en büyük düşmanın olmuştur...
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir hedef belirlediğinde ne kadar hızlı harekete geçersin?
4. Başkalarının başarısı seni nasıl etkiler?
5. Sonunda kaybetme ihtimali olsa bile risk alır mısın?
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6. Başarısız olduğunda ilk tepkin ne olur?
7. Rekabet ortamlarında nasıl davranırsın?
8. Hedefine ulaşmak için uykusuz kalır mısın?
9. Hırs kelimesini duyunca ilk aklına gelen duygu?
10. Şu an kendini nasıl tanımlarsın?
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Senin hırsın sana zarar vermiyor!
Senin hırsın sana bazen zarar veriyor!
Senin hırsın sana zarar veriyor!
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