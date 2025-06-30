Senin Kalbinde Kaç Kişi Var?

Kalbin, bir kale gibi sağlam ve korunaklı. Geçmişin ağırlığından sıyrılmış, geleceğe ise umutla dolu bir gözle bakıyorsun. Belki şu an için tek başına, tüm hikayenin kahramanısın. Ancak bu yalnızlık, seni eksiltmiyor, aksine daha da güçlendiriyor. Kalbin, aşka hazır, fakat yer verilecek o özel kişi henüz sahneye çıkmadı. Bu yalnızlık seni korkutmuyor, çünkü bilirsin ki, herkesin hayatında böyle dönemler olur. Ve sen, bu dönemi kendini daha iyi tanıyarak, kendiyle barışık bir birey olarak geçiriyorsun. Kalbin, aşk için açık, ama sen öylesine birini değil, gerçekten haketene yer vermek istiyorsun. Geçmişin, sadece bir anılar yumağı olarak kalbini ağırlaştırmıyor. Geleceğe dair umutların ise her daim taze ve canlı. Belki şu an için yalnızsın, ama bu yalnızlık seni asla eksiltmiyor. Aksine, kalbinde yer verilecek o özel kişi için daha fazla yer açıyor. Bu kişi henüz hayatına adım atmadı, ama sen sabırla ve umutla bekliyorsun. Çünkü biliyorsun ki, kalbin hazır ve o özel kişi geldiğinde, ona tüm sevgini sunabileceksin.