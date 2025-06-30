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Senin Kalbinde Kaç Kişi Var?

Senin Kalbinde Kaç Kişi Var?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
30.06.2025 - 13:08

Bazılarımız kalbini yalnızca bir kişiye saklar, bazılarıysa farkında olmadan kalbini birden fazla kişiye açar... Aklın bir yanda, kalbin öbür yanda mı kaldı? Yoksa sen hala eski bir aşkın hayalinde misin? Peki ya biri giderken bir başkasına daha yer açtıysan?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Birine bir şey hissettiğinde ne yaparsın?

4. Aşk senin için ne kadar vazgeçilmez?

5. Şu an biriyle konuşuyor musun?

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6. Rüyanda en çok kimi görüyorsun?

7. Aşk acısını nasıl atlatırsın?

8. Gün içinde biri seni mutlu ediyor mu?

9. Şarkılar sana kimi hatırlatıyor?

10. Birine kolay kolay bağlanır mısın?

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Senin kalbin boş!

Kalbin, bir kale gibi sağlam ve korunaklı. Geçmişin ağırlığından sıyrılmış, geleceğe ise umutla dolu bir gözle bakıyorsun. Belki şu an için tek başına, tüm hikayenin kahramanısın. Ancak bu yalnızlık, seni eksiltmiyor, aksine daha da güçlendiriyor. Kalbin, aşka hazır, fakat yer verilecek o özel kişi henüz sahneye çıkmadı. Bu yalnızlık seni korkutmuyor, çünkü bilirsin ki, herkesin hayatında böyle dönemler olur. Ve sen, bu dönemi kendini daha iyi tanıyarak, kendiyle barışık bir birey olarak geçiriyorsun. Kalbin, aşk için açık, ama sen öylesine birini değil, gerçekten haketene yer vermek istiyorsun. Geçmişin, sadece bir anılar yumağı olarak kalbini ağırlaştırmıyor. Geleceğe dair umutların ise her daim taze ve canlı. Belki şu an için yalnızsın, ama bu yalnızlık seni asla eksiltmiyor. Aksine, kalbinde yer verilecek o özel kişi için daha fazla yer açıyor. Bu kişi henüz hayatına adım atmadı, ama sen sabırla ve umutla bekliyorsun. Çünkü biliyorsun ki, kalbin hazır ve o özel kişi geldiğinde, ona tüm sevgini sunabileceksin.

Senin kalbinde bir kişi var!

Kalbinin derinliklerinde, hâlâ birinin izini taşıyorsun. Belki eski bir aşkın kalıntıları, belki de yeni birinin tatlı heyecanı. Ama kesin olan bir şey var: Orada, kalbinin en derin köşesinde biri var. Ne tamamen geçmişte kalmış, unutulmuş bir anı, ne de tamamen hayatının bir parçası olmuş biri. Sessiz bir misafir gibi, varlığına sessizce eşlik ediyor. Ne zaman geleceği belirsiz, ne zaman gideceği ise tam bir muamma. Her anı, her duygusuyla orada, kalbinde bir yer kaplamış durumda. Kim bilir, belki de bu sessiz misafir, kalbindeki bu iz, bir gün tamamen silinecek. Ya da belki de kalbinin bir parçası olacak. Ama şimdilik, orada, sessizce ve belirsiz bir şekilde var olmaya devam ediyor.

Senin kalbinde iki kişi var!

Kalbinde fırtınalar kopuyor, adeta bir içsel kaos yaşanıyor. Geçmişin ağır izleri, hala kalbinin en derin köşelerinde saklı. Her yeni tanışma, bu izleri biraz daha silmek, yeni bir sayfa açmak umuduyla geliyor. Ancak geçmiş ve gelecek, kalbinin dar koridorlarında çarpışıyor. Bu çarpışma bazen o kadar şiddetli oluyor ki, hangi duyguya kapılacağını, hangi hissin peşinden gideceğini sen bile bilmiyorsun. Ancak bir şey var ki, bu karmaşanın ortasında bile kristal netliğiyle parlıyor: Kalbin dolu. Her köşesi, her yeri duygularla, anılarla, umutlarla, hayallerle dolu. İşte bu yüzden, kalbinin her çırpınışında farklı bir melodi, farklı bir hikaye çıkıyor ortaya. Ve bu hikayeler, senin hayatının en renkli, en canlı, en gerçek bölümlerini oluşturuyor.

Senin kalbinde üç kişi var!

Aşkın büyülü dünyasında, kalbinin kapılarını ardına kadar açmış, doyasıya yaşamaya kararlısın. Ancak bu durum, kalbinin kapasitesini biraz aşıyor olabilir. Bir yandan eski aşkların hala kalbinde yer tutarken, diğer yandan yeni flörtlerle heyecanlı bir maceraya atılıyorsun. Üstüne bir de platonik duygularınla dolu bir kalp... Belki de artık bir seçim yapmanın zamanı gelmiştir, kim bilir? Bir yandan da düşünüyorsun, belki de aşkı özgür bırakmalı, rüzgârın nereye savuracağını görmeli... Aşkın bu karmaşık dünyasında, kalbinin kapılarını herkese açmak, bir süre sonra yorucu olabilir. Biraz da kendini düşün, çünkü kalabalık bir kalp, bazen aşkın tatlı yükünü taşımakta zorlanabilir. Sonuçta, aşk bir maraton ve senin kalbin de bu maratonda koşan bir atlet. Ona gereken özeni göstermeli, arada bir dinlendirip, enerjisini toplamasına izin vermelisin. Unutma, aşkı doyasıya yaşarken, kalbinin de bir nefes almasına izin vermek, onun daha sağlıklı ve daha uzun süre aşka hizmet etmesini sağlayacaktır.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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