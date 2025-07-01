Senin Yorgunluğun Bedensel mi Zihinsel mi?
Kimi zaman vücudumuz ağır gelir adımlarımıza, kimi zaman da beynimiz konuşmayı bile istemez… Uykusuzluktan mı yoksa düşünmekten mi bitkin hissediyorsun? Gerçek yorgunluğun nereden geliyor: Kaslarından mı, kafandan mı? Belki de ikisinden birden…
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Gün içinde en çok ne yapmak istiyorsun?
4. Tatil deyince aklına ilk gelen şey?
5. Yorgun hissettiğinde ilk yaptığın şey nedir?
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6. Rüyalarında ne sıklıkla stresli şeyler görüyorsun?
7. Kafanı en çok ne meşgul ediyor?
8. Ne zaman daha enerjik hissediyorsun?
9. İşleri neden ertelediğini düşünüyorsun?
10. Bir gününü boş geçirince ne hissediyorsun?
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Senin yorgunluğun bedensel yorgunluk!
Senin yorgunluğun zihinsel yorgunluk!
Senin yorgunluğun hem bedensel hem de zihinsel!
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