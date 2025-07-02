İlişkinizin En Gerçek Yanı Ne?
Her ilişki dışarıdan benzer görünse de, içindeki duygular, zorluklar, bağlar ve gerçekler birbirinden oldukça farklıdır. Bazı ilişkiler tamamen tutkuya dayanır, bazıları ise bir ömür boyu sürebilecek sağlam dostluklara…
Peki ya senin ilişkinin en gerçek ve değişmez yanı ne?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Partnerinle en çok ne yapmaktan hoşlanıyorsun?
4. Tartışma anında hanginiz daha çok susar?
5. Aranızda kıskançlık var mı?
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6. Birlikteyken zaman nasıl geçiyor?
7. Partnerin seni en çok hangi haliyle etkiliyor?
8. Aileniz ilişkinizi nasıl buluyor?
9. Birbirinize verdiğiniz en büyük söz neydi?
10. En çok hangi duyguyu yaşıyorsunuz?
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Sizin ilişkinizin en gerçek yanı aranızdaki güven!
Sizin ilişkinizin en gerçek yanı aranızdaki tutku!
Sizin ilişkinizin en gerçek yanı aranızdaki bağ!
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