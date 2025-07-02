İlişkinizin En Gerçek Yanı Ne?

Her ilişki dışarıdan benzer görünse de, içindeki duygular, zorluklar, bağlar ve gerçekler birbirinden oldukça farklıdır. Bazı ilişkiler tamamen tutkuya dayanır, bazıları ise bir ömür boyu sürebilecek sağlam dostluklara…

Peki ya senin ilişkinin en gerçek ve değişmez yanı ne?

Hadi teste!