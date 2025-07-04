Hande Erçel'in Hangi Projesi Favorin?

Güzelliğiyle büyüleyen, enerjisiyle ekranı aydınlatan, her rolüyle konuşulan bir isim: Hande Erçel. Kimi onu ilk gençlik dizilerinden tanıdı, kimi romantik komedilerle sevdi… Bazılarıysa dram projelerindeki performansıyla şaşırdı. Peki senin için Hande Erçel’in zirve yaptığı proje hangisiydi?

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