Bu Yaz Kaç Kilo Vereceksin?
Yaz geldi, karpuz dilimlendi, deniz sezonu açıldı! Ama senin kafanda başka bir soru var: 'Bu yaz acaba kaç kilo vereceğim?” Spora mı başlıyorsun, yoksa dondurma mı seni çağırıyor?
Hadi teste!
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1. Yaz senin için ne demek?
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2. En sevdiğin yaz meyvesi hangisi?
3. Tatilde ne yaparsın?
4. Su içme alışkanlığın?
5. Şu an kendini enerjik hissediyor musun?
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6. Hangi öğünü asla atlamazsın?
7. Haftalık egzersiz sıklığın?
8. Şu an bir beslenme düzenin var mı?
9. Tatlıyla aran nasıl?
10. Akşam yemeğinden sonra ne yaparsın?
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Sen bu yaz 8-10 kilo vereceksin!
Sen bu yaz 4-6 kilo vereceksin!
Sen bu yaz 1-2 kilo vereceksin!
Sen bu yaz kilo veremeyeceksin!
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