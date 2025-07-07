Sen Ne Kadar Anlayışlısın?
Hayatta hepimiz farklı kişilikler sergileriz. Kimi hemen empati kurar, karşısındakini dinlemeden yargılamaz. Kimi ise kendi doğrularını dayatır, anlamaktan çok anlatmaya çalışır. Peki sen? Gerçekten anlayışlı biri misin yoksa farkında olmadan biraz bencil mi davranıyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir arkadaşın sana aynı derdi üçüncü kez anlatıyor. Tepkin ne olur?
4. Trafikte biri seni sinir etti. Ne yaparsın?
5. Sana göre empati ne kadar önemli?
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6. Birisi ağladığında ne hissedersin?
7. Partnerin kötü bir gün geçiriyor ama sana da soğuk davranıyor. Ne yaparsın?
8. Sana göre birini sevmek ne demek?
9. İnsanların farklı yaşam tarzlarını gördüğünde ne düşünürsün?
10. Bir arkadaşın seni yanlış anladı. Ne yaparsın?
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Sen %90 anlayışlısın!
Sen %70 anlayışlısın!
Sen %45 anlayışlısın!
Sen %20 anlayışlısın!
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