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Sen Ne Kadar İlişki İnsanısın?

Sen Ne Kadar İlişki İnsanısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
07.07.2025 - 13:01

Kimi insanlar tek başına olmaktan keyif alırken, kimileri de bir ilişki içinde daha dengeli ve mutlu hisseder. Bazıları için aşk hayatın merkeziyken, kimileri için özgürlük her şeyden önce gelir. Peki sen hangisisin? Flörtöz ama özgür mü, yoksa tam bir ilişki kuşu musun?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Aşık olduğunda en çok ne hissedersin?

4. İlişkinin ilk aylarında sen nasılsındır?

5. Sevgilinin sana sürpriz yapması hoşuna gider mi?

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6. Birlikte yaşama fikri sana nasıl geliyor?

7. Aşk mı özgürlük mü?

8. İlişki içinde en değer verdiğin şey nedir?

9. Flört etmeyi sever misin?

10. Uzun ilişkiler hakkında ne düşünüyorsun?

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Sen tam anlamıyla ilişki insanısın!

Sen, aşkı ve sevgiyi yaşamak için doğmuş bir romantiksin. İlişkilerde adeta bir çiçek gibi açıyorsun; sevginin sıcak güneşiyle beslenip, aşkın bereketli toprağında kök salıyorsun. Bağ kurmaktan, birine emek vermekten asla çekinmiyorsun. Aksine, hayatını bir başkasıyla paylaşmak, onunla birlikte büyümek ve gelişmek seni tamamlıyor, seni sen yapıyor. Güven, sadakat ve samimiyet senin ilişkinin temel taşları. Onlar olmadan bir ilişkiyi düşünemiyorsun. İlişkide olmak seni besliyor, seni daha güçlü ve daha mutlu kılıyor. Yalnızken bile, içinde bir boşluk, bir eksiklik hissediyorsun. Çünkü sen, birlikte olmayı, paylaşmayı, birlikte hayaller kurmayı seviyorsun. Birlikte yaşlanma fikri sana klişe bir romantizm değil, tamamen gerçekçi ve ulaşılabilir bir hedef gibi geliyor. İlişkilerdeki en büyük amacın, birlikte yaşlanmak, birlikte anılar biriktirmek ve birlikte hayatı deneyimlemek. Senin için aşk, sadece bir duygu değil, bir yaşam biçimi.

Sen çoğu zaman ilişki insanı değilsin!

İlişkiler konusunda oldukça dengeyi tutturmuş biri olduğunu söyleyebiliriz. Ne tam bir aşk bağımlısı olmakla, ne de özgürlüğüne düşkün bir ruh haliyle tanınıyorsun. Senin için aşk, sevdiğin kişiye değer vermek, onunla birlikte olduğunda kendini daha iyi hissetmek anlamına geliyor. Ancak bu, kendi bireyselliğini ve özgürlüğünü feda ettiğin anlamına gelmiyor. Tam aksine, kendi bireyselliğinden ödün vermeden, sevdiğin kişiye olan bağlılığını koruyabiliyorsun. İlişkide olduğunda, sevdiğin kişiyle geçirdiğin zamanı son derece değerli buluyor, onunla birlikteyken kendini daha iyi hissediyorsun. Ancak yalnız kaldığında da kendi iç dünyanı keşfetmeyi, kendini tanımayı ihmal etmiyorsun. Bu dengeli duruşun, sağlıklı ve huzurlu ilişkilere kapı aralıyor. Kendi bireyselliğini koruyarak, sevdiğin kişiye olan bağlılığını da sürdürebiliyorsun. Bu da seni, hem kendine hem de ilişkine değer veren biri yapıyor. İşte bu yüzden, seninle birlikte olan kişi, hem bir partner hem de bir birey olarak kendini özel ve değerli hissediyor. Bu da ilişkinin sağlıklı ve dengeli bir şekilde ilerlemesini sağlıyor.

Sen hiç ilişki insanı değilsin!

Hey, dur bir dakika! Şu anda senin gündeminde aşk falan yok, değil mi? Evet, evet, tam olarak öyle dedim! Senin için şu sıralar önemli olan kendi alanın, bireyselliğin ve özgürlüğün. Sanki aşkın ve uzun vadeli ilişkilerin romantik düşünceleri bir kenarda duruyor, seninle pek ilgilenmiyorlar. Bu durum belki geçmişte yaşadığın deneyimlerin bir sonucu olabilir ya da belki de doğan gereği böylesin. Kim bilir? Ama bir şeyi unutma, 'ilişki' kelimesi senin için bir stres faktörü olabilir, hatta bazen sana baskı bile yapabilir. Ancak, bir ilişki içinde olmak zorunda değilsin ve yalnızlık da bir eksiklik değil. Senin için önemli olan kendi kararlarını verirken huzuru bulmak. Kendi yolunda ilerlemek, kendi kararlarını almak ve kendi hayatını yaşamak. İşte bu, senin için en önemli olan şey!

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İnci Döşer
İnci Döşer
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