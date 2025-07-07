Sen Ne Kadar İlişki İnsanısın?
Kimi insanlar tek başına olmaktan keyif alırken, kimileri de bir ilişki içinde daha dengeli ve mutlu hisseder. Bazıları için aşk hayatın merkeziyken, kimileri için özgürlük her şeyden önce gelir. Peki sen hangisisin? Flörtöz ama özgür mü, yoksa tam bir ilişki kuşu musun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aşık olduğunda en çok ne hissedersin?
4. İlişkinin ilk aylarında sen nasılsındır?
5. Sevgilinin sana sürpriz yapması hoşuna gider mi?
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6. Birlikte yaşama fikri sana nasıl geliyor?
7. Aşk mı özgürlük mü?
8. İlişki içinde en değer verdiğin şey nedir?
9. Flört etmeyi sever misin?
10. Uzun ilişkiler hakkında ne düşünüyorsun?
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Sen tam anlamıyla ilişki insanısın!
Sen çoğu zaman ilişki insanı değilsin!
Sen hiç ilişki insanı değilsin!
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