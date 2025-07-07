Sen Ne Kadar İlişki İnsanısın?

Hey, dur bir dakika! Şu anda senin gündeminde aşk falan yok, değil mi? Evet, evet, tam olarak öyle dedim! Senin için şu sıralar önemli olan kendi alanın, bireyselliğin ve özgürlüğün. Sanki aşkın ve uzun vadeli ilişkilerin romantik düşünceleri bir kenarda duruyor, seninle pek ilgilenmiyorlar. Bu durum belki geçmişte yaşadığın deneyimlerin bir sonucu olabilir ya da belki de doğan gereği böylesin. Kim bilir? Ama bir şeyi unutma, 'ilişki' kelimesi senin için bir stres faktörü olabilir, hatta bazen sana baskı bile yapabilir. Ancak, bir ilişki içinde olmak zorunda değilsin ve yalnızlık da bir eksiklik değil. Senin için önemli olan kendi kararlarını verirken huzuru bulmak. Kendi yolunda ilerlemek, kendi kararlarını almak ve kendi hayatını yaşamak. İşte bu, senin için en önemli olan şey!