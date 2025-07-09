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Olumsuz Düşüncelerinle Başa Çıkabiliyor musun?

Olumsuz Düşüncelerinle Başa Çıkabiliyor musun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
09.07.2025 - 12:01

Hayat her zaman pembe bulutlarla kaplı değil… Bazen bir düşünce, tüm günümüzü mahvediyor. Bazen bir anı, gecemizi karartıyor. Peki ya sen? Zihninin içindeki fırtınaları ne kadar susturabiliyorsun? Kendine yüklenmeden, düşüncelerini sağlıklı bir yere çekebiliyor musun, yoksa zihninde her şey gitgide büyüyüp seni ele mi geçiriyor?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Biri seni eleştirdiğinde nasıl hissedersin?

4. Uyurken aklından en çok ne geçer?

5. Ya sevilmiyorsam düşüncesi geldi mi hiç?

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6. Sosyal medyada gördüklerin seni nasıl etkiliyor?

7. Kendine şu cümlelerden hangisini daha çok söylersin?

8. En küçük hatanda ne hissedersin?

9. Birine ihtiyaç duyduğunda ne yaparsın?

10. Aynaya bakınca ne hissediyorsun?

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Sen olumsuz düşüncelerinle kolayca başa çıkabiliyorsun!

Hayatın karmaşasında, gürültüsünde bile kendi iç huzurunu korumayı başarıyorsun. Zor anlarda, tüm çılgınlığın ortasında bile, zihnini sakinleştirmenin, kendini toparlamanın yolunu buluyorsun. Olumsuz düşünceler, belki de zaman zaman senin kapını çalıyor, ancak onların senin üzerinde kalıcı bir etkisi olmuyor. Onları misafir ediyor, sonra da uğurluyorsun. İçindeki ses, belki de en iyi dostun, her zaman senin yanında, sana destek oluyor. Zaman zaman, belki de içinde fırtınalar kopuyor, belki de kendi içindeki deniz dalgalanıyor. Ancak sen, tüm bu kaosa rağmen, kendini kaybetmiyorsun. Kendi içindeki bu sakin limana, huzura her zaman ulaşmayı başarıyorsun. Bu becerin, bu içsel gücün, ruhsal sağlığın için paha biçilemez bir değer taşıyor. Bu yolculukta, kendinle olan bağın, kendi içindeki bu güçlü dostluk, senin en büyük yardımcın. Kendi içindeki bu huzuru, bu sakinliği korumaya devam et. Çünkü bu, senin en büyük gücün, en büyük silahın. Kendinle olan bu güçlü bağ, seni her zaman ayakta tutacak, her zaman sana rehberlik edecek. Bu yüzden, bu yolculuğa devam et, çünkü seninle olan bağın, senin en büyük gücün.

Sen çoğu zaman baş etmekte zorlanıyorsun!

Bir an dur ve düşün. Zihnini olumsuz düşüncelerin dalgaları sarıp sarmaladığında, içinde bir yerlerde hâlâ bir ışık yanıyor. O küçük, inatçı ses, tüm karanlığa rağmen sana sürekli bir şeyler fısıldıyor: “Bu da geçecek.” Evet, bazen kendini aşırı derecede eleştiriyor, belki de haksız yere suçluyorsun. Ancak, her şeye rağmen, umut hiçbir zaman tamamen kaybolmuyor. Kendinle olan ilişkin belki inişli çıkışlı, belki biraz karmaşık, ama asla tamamen kopmuş değil. Biraz cesaret, biraz da açıklıkla, kendine yardım etmekten, duygularını açığa vurmak ve hislerini paylaşmaktan çekinme. Unutma, duygusal açıklık seni daha da güçlü kılacak. Duygularını bastırmak yerine, onları kabul et. Onlarla yüzleş, onları anla ve onları serbest bırak. İçinde biriktirdiğin her şeyi dışarıya vurdukça, üzerindeki ağırlığın hafifleyeceğini hissedeceksin. Her adımında, her düşüncende, her duygunda kendine karşı dürüst ol. Kendine karşı dürüst olduğunda, kendini daha iyi anlayacak ve kendinle barışık olacaksın. Kendini anlamak ve kabul etmek, hayatın en büyük hediyesidir. Kendine bu hediye ver ve hayatın tadını çıkar.

Sen olumsuz düşüncelerle başa çıkamıyorsun!

Bazen zihnin kendi kendine en acımasız eleştirmen olabiliyor, değil mi? Kendi iç dünyanda, en korkunç senaryoların başrol oyuncusu olabiliyorsun. Olumsuz düşünceler artık sadece misafir olmaktan çıkmış, ev sahibi olmuş gibi hissediyorsun. Her durumda kendini hedef tahtasına koyuyor, her şeyde kendini suçlu buluyor olabilirsin. Bu durum, enerjini tüketiyor, seni yıpratıyor. Ancak unutma ki, bu karanlık tünelin sonunda bir ışık var ve bu durumdan çıkman mümkün. Belki bir uzmana başvurmak, belki de güven duyduğun bir dostunla paylaşmak sana iyi gelebilir. Yardım istemek, güçsüzlük göstergesi değil, aksine iyileşmenin ilk adımıdır. Kendini böyle hissettiğinde, bir adım at ve yardım iste. Çünkü unutma, kimsenin hayatı mükemmel değil ve herkesin zaman zaman yardıma ihtiyacı olur. Kendine karşı daha anlayışlı ol, çünkü sen en azından bu durumu fark edip, değişim için çabalıyorsun. Kendi iç huzurun ve mutluluğun için, kendine bir şans ver.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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