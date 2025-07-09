Olumsuz Düşüncelerinle Başa Çıkabiliyor musun?
Hayat her zaman pembe bulutlarla kaplı değil… Bazen bir düşünce, tüm günümüzü mahvediyor. Bazen bir anı, gecemizi karartıyor. Peki ya sen? Zihninin içindeki fırtınaları ne kadar susturabiliyorsun? Kendine yüklenmeden, düşüncelerini sağlıklı bir yere çekebiliyor musun, yoksa zihninde her şey gitgide büyüyüp seni ele mi geçiriyor?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Biri seni eleştirdiğinde nasıl hissedersin?
4. Uyurken aklından en çok ne geçer?
5. Ya sevilmiyorsam düşüncesi geldi mi hiç?
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6. Sosyal medyada gördüklerin seni nasıl etkiliyor?
7. Kendine şu cümlelerden hangisini daha çok söylersin?
8. En küçük hatanda ne hissedersin?
9. Birine ihtiyaç duyduğunda ne yaparsın?
10. Aynaya bakınca ne hissediyorsun?
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Sen olumsuz düşüncelerinle kolayca başa çıkabiliyorsun!
Sen çoğu zaman baş etmekte zorlanıyorsun!
Sen olumsuz düşüncelerle başa çıkamıyorsun!
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