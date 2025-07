Olumsuz Düşüncelerinle Başa Çıkabiliyor musun?

Bir an dur ve düşün. Zihnini olumsuz düşüncelerin dalgaları sarıp sarmaladığında, içinde bir yerlerde hâlâ bir ışık yanıyor. O küçük, inatçı ses, tüm karanlığa rağmen sana sürekli bir şeyler fısıldıyor: “Bu da geçecek.” Evet, bazen kendini aşırı derecede eleştiriyor, belki de haksız yere suçluyorsun. Ancak, her şeye rağmen, umut hiçbir zaman tamamen kaybolmuyor. Kendinle olan ilişkin belki inişli çıkışlı, belki biraz karmaşık, ama asla tamamen kopmuş değil. Biraz cesaret, biraz da açıklıkla, kendine yardım etmekten, duygularını açığa vurmak ve hislerini paylaşmaktan çekinme. Unutma, duygusal açıklık seni daha da güçlü kılacak. Duygularını bastırmak yerine, onları kabul et. Onlarla yüzleş, onları anla ve onları serbest bırak. İçinde biriktirdiğin her şeyi dışarıya vurdukça, üzerindeki ağırlığın hafifleyeceğini hissedeceksin. Her adımında, her düşüncende, her duygunda kendine karşı dürüst ol. Kendine karşı dürüst olduğunda, kendini daha iyi anlayacak ve kendinle barışık olacaksın. Kendini anlamak ve kabul etmek, hayatın en büyük hediyesidir. Kendine bu hediye ver ve hayatın tadını çıkar.