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Sen Prenses Olsan Nasıl Görünürdün?

Sen Prenses Olsan Nasıl Görünürdün?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
06.07.2025 - 12:01

Her prenses aynı mı sanıyorsun? Kimi zarif ve asil, kimi güçlü ve başına buyruk, kimi ise tam bir doğa harikası!  Peki sen bir prenses olsaydın, nasıl görünürdün? Saçların nasıl olurdu, tarzın nasıl olurdu, hangi krallığın yıldızı sen olurdun?

Hadi teste!

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1. Sana göre prenseslik ne demek?

2. En çok hangi saç stilini seversin?

3. Sarayda bir odan olsa nasıl dekore ederdin?

3. Sarayda bir odan olsa nasıl dekore ederdin?

4. Aşağıdakilerden hangisi sensin?

5. Favori renk tonun hangisi?

5. Favori renk tonun hangisi?
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6. Sosyal ilişkilerde nasılsın?

7. Aşağıdaki aksesuarlardan hangisi seni en iyi tamamlar?

8. Bir prense yaklaşımın nasıl olurdu?

9. En çok hangi masal sana yakın?

10. Giyimde hangisini tercih edersin?

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Sen prenses olsan böyle görünürdün!

Sen prenses olsan böyle görünürdün!

Sen prenses olsan böyle görünürdün!

Sen prenses olsan böyle görünürdün!

Sen prenses olsan böyle görünürdün!

Sen prenses olsan böyle görünürdün!

Sen prenses olsan böyle görünürdün!

Sen prenses olsan böyle görünürdün!

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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