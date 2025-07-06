Sen Prenses Olsan Nasıl Görünürdün?

Her prenses aynı mı sanıyorsun? Kimi zarif ve asil, kimi güçlü ve başına buyruk, kimi ise tam bir doğa harikası! Peki sen bir prenses olsaydın, nasıl görünürdün? Saçların nasıl olurdu, tarzın nasıl olurdu, hangi krallığın yıldızı sen olurdun?

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