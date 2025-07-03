Senin Öfken Ne Kadar Büyük?
Hepimizin zaman zaman sinirlendiği olur. Ama kimimiz bir kıvılcımla patlarız, kimimiz içimize atarız, kimimiz ise sarsılmaz bir kaya gibi sakin kalırız... Peki ya sen? Gerçekten öfkenin ne kadar büyük olduğunu biliyor musun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Birisi seni sözlü olarak küçük düşürmeye çalıştı. Ne yaparsın?
4. Tartışma sırasında seni en çok sinirlendiren şey ne olurdu?
5. Biri seni durduk yere suçluyor. Ne hissedersin?
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6. Bir arkadaşın söz verdiği halde seni ekti. Nasıl tepki verirsin?
7. En son ne zaman sinirlendin?
8. Kavga ederken nasıl konuşursun?
9. Öfken geçtiğinde ne hissedersin?
10. Sinirlendiğinde seni sakinleştiren şey ne olur?
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Senin öfken çok küçük!
Senin öfken büyük sayılır!
Senin öfken çok büyük!
Senin öfken patlamaya hazır bomba gibi!
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