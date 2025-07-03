İlişkide Seni En Çok Ne Çeker?
Aşkta herkesin aradığı farklıdır... Kimi duygusallıktan etkilenir, kimi zekadan, kimi güven hissinden... Peki senin kalbini asıl çalan şey ne?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İlk buluşmada en çok dikkat ettiğin şey nedir?
4. Sana göre aşk?
5. Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
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6. Hangi romantik hareket seni etkiler?
7. Bir tartışma anında nasıl tepki verirsin?
8. Sana göre en büyük ilişki kırmızı bayrağı nedir?
9. Aşkı en çok nerede hissedersin?
10. Hediye almayı mı, zaman geçirmeyi mi seversin?
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Seni en çok zeka çekiyor!
Seni en çok romantizm çekiyor!
Seni en çok fiziksel çekim çekiyor!
Seni en çok mizah çekiyor!
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