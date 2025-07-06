İlişkilerinde Sorunlu Olan Sen Olabilir misin?
İlişkiler karmaşık... Kimi zaman karşımızdaki kişiyi suçlarken, bazen sorunun bizden kaynaklandığını fark etmek zaman alır. Peki senin ilişkilerindeki sorunların kaynağı gerçekten diğerleri mi? Yoksa biraz da kendine bakma zamanı mı geldi?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Tartışmalarda ilk tepkin ne olur?
4. Bir sorun olduğunda çözüm arayan kim olur genelde?
5. Eski sevgililerinle görüşüyor musun?
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6. Kıskançlık seviyen ne durumda?
7. Partnerin seni eleştirdiğinde nasıl hissedersin?
8. Anlayışlı olduğunu düşünüyor musun?
9. Arkadaşların ilişkilerin hakkında ne der?
10. Partnerin senden uzaklaşmaya başlarsa ne yaparsın?
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İlişkilerinde sorunlu olan sen değilsin!
İlişkilerinde sorunlu olan bazen sen oluyorsun!
İlişkilerinde sorunlu olan sensin!
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