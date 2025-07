Ona Özlemin Ne Zaman Son Bulacak?

Bir zamanlar kalbinin derinliklerinde yaşayan duyguları, deneyimlerini ve yaşadıklarını düşün. Bir zamanlar onu düşündüğünde kalbin acıyla sızlarken, şimdi sadece eski bir tebessüm beliriyor yüzünde. O kişi, artık hayatında sadece bir anı; belki de biraz tozlu, belki de biraz solgun. Ama artık onu özlemiyorsun. Artık onu düşündüğünde kalbin acıyla sızlamıyor. Zaman, en iyi iyileştirici olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yaralarını sardı, acılarını dindirdi ve seni yeniden doğmuş gibi hissettirdi. Artık o eski sen değilsin. Kendini seçtin ve bu senin için en doğru karardı. Kalbinde yeni bir yer açtın. Bu yer, huzur dolu ve kıymetli. Bu huzur, senin yeniden doğuşunun simgesi. Bu huzur, senin yeni başlangıcının işareti. Bu huzur, senin artık özgür olduğunun kanıtı. Ve işte böyle devam ediyor hayat. Her gün yeni bir sayfa, her an yeni bir başlangıç. Ve sen, her gün yeniden doğuyor, her an yeniden başlıyorsun. Bu senin hikayen, bu senin yolculuğun. Ve sen, bu yolculuğu en güzel şekilde yaşıyorsun.