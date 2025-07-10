Ona Özlemin Ne Zaman Son Bulacak?
Ona dair bir şarkı çaldığında gözlerin doluyor, bir sokaktan geçtiğinde onu hatırlıyorsun… Belki seni çok sevdi, belki hiç bilmedi bile hislerini. Ama sen, hala bir yerlerde onu düşünüyorsun. Zaman geçse de bazı duygular geçmiyor, bazı isimler silinmiyor. Peki bu özlem, bu kalp sızısı ne zaman dinecek?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Onu düşündüğün an ne hissediyorsun?
4. Onunla son konuşmanızda ne olmuştu?
5. Onun sosyal medya hesaplarını kontrol ediyor musun?
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6. Onunla ilgili biri sana bir şey anlatsa nasıl hissedersin?
7. Onunla ilgili hatıraları ne yaptın?
8. Geceleri uyumakta zorlandığın oluyor mu?
9. Sana göre özlemek nasıl bir his?
10. Onunla ilgili gördüğün bir rüyadan nasıl uyanırsın?
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Senin özlemin son bulmuş!
Senin özleminin son bulmasına biraz daha var!
Senin özleminin bitmesine daha çok var!
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