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Ona Özlemin Ne Zaman Son Bulacak?

Ona Özlemin Ne Zaman Son Bulacak?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
10.07.2025 - 16:01

Ona dair bir şarkı çaldığında gözlerin doluyor, bir sokaktan geçtiğinde onu hatırlıyorsun… Belki seni çok sevdi, belki hiç bilmedi bile hislerini. Ama sen, hala bir yerlerde onu düşünüyorsun. Zaman geçse de bazı duygular geçmiyor, bazı isimler silinmiyor. Peki bu özlem, bu kalp sızısı ne zaman dinecek?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Onu düşündüğün an ne hissediyorsun?

4. Onunla son konuşmanızda ne olmuştu?

5. Onun sosyal medya hesaplarını kontrol ediyor musun?

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6. Onunla ilgili biri sana bir şey anlatsa nasıl hissedersin?

7. Onunla ilgili hatıraları ne yaptın?

8. Geceleri uyumakta zorlandığın oluyor mu?

9. Sana göre özlemek nasıl bir his?

10. Onunla ilgili gördüğün bir rüyadan nasıl uyanırsın?

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Senin özlemin son bulmuş!

Bir zamanlar kalbinin derinliklerinde yaşayan duyguları, deneyimlerini ve yaşadıklarını düşün. Bir zamanlar onu düşündüğünde kalbin acıyla sızlarken, şimdi sadece eski bir tebessüm beliriyor yüzünde. O kişi, artık hayatında sadece bir anı; belki de biraz tozlu, belki de biraz solgun. Ama artık onu özlemiyorsun. Artık onu düşündüğünde kalbin acıyla sızlamıyor. Zaman, en iyi iyileştirici olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yaralarını sardı, acılarını dindirdi ve seni yeniden doğmuş gibi hissettirdi. Artık o eski sen değilsin. Kendini seçtin ve bu senin için en doğru karardı. Kalbinde yeni bir yer açtın. Bu yer, huzur dolu ve kıymetli. Bu huzur, senin yeniden doğuşunun simgesi. Bu huzur, senin yeni başlangıcının işareti. Bu huzur, senin artık özgür olduğunun kanıtı. Ve işte böyle devam ediyor hayat. Her gün yeni bir sayfa, her an yeni bir başlangıç. Ve sen, her gün yeniden doğuyor, her an yeniden başlıyorsun. Bu senin hikayen, bu senin yolculuğun. Ve sen, bu yolculuğu en güzel şekilde yaşıyorsun.

Senin özleminin son bulmasına biraz daha var!

Artık onu unutamamanın ağırlığı yok omuzlarında. Evet, hala aklına geliyor, belki de hiç çıkmayacak oradan ama artık düşüncelerin onunla dolup taşmıyor. Zaman zaman kalbinde bir kıpırtı hissediyorsun, belki bir anı, belki bir şarkı, belki de bir koku... Ancak duyguların artık eskisi kadar yoğun değil, sanki yavaş yavaş sönen bir ateş gibi. Belki daha biraz zaman gerekecek, belki de biraz daha sabır. Ama emin ol, bu yolun sonunda ferah bir iç çekiş seni bekliyor. O gittikçe uzaklaşan özlem, bir gün ansızın son bulacak. Ve belki de ilk defa gerçekten nefes alacak, ferahlayacaksın. Sadece biraz daha sabret, acele etme. Çünkü her şey zamanla güzel olacak, unutma. Bu süreçte kendine iyi bak, kendini sev ve asla pes etme. Çünkü sen bunu başarabilecek güçtesin. Unutma, her son yeni bir başlangıçtır ve belki de hayatının en güzel başlangıçlarından biri tam da bu sonun ardında saklıdır.

Senin özleminin bitmesine daha çok var!

Kalbinin derinliklerinde hâlâ o kişiye ait duyguları saklı tutuyorsun. Gündüzleri hayatına devam etmeye çalışıyorsun, gülümsüyorsun, belki de başkalarıyla sohbet ediyorsun. Ancak bazı geceler, yıldızların altında, sessizlik içinde, aklına o kişi geliyor. O kişi, belki de uzun zamandır hayatında olmayan ama hâlâ kalbinde yaşayan biri. Bu özlem, seninle birlikte nefes alıyor, seninle birlikte uyanıyor ve seninle birlikte yatıyor. Bu duygudan kurtulmak, belki de beklediğinden daha fazla zaman alacak. Ancak unutma, ne hissediyorsan hisset, duygularını bastırma. Duygularını bastırmak, onları yok etmez; aksine onları daha da güçlendirir. Öyleyse hislerini kabul et, onları yaşa ve onları serbest bırak. Bir gün, belki de beklenmedik bir anda, her şey yerini bulacak. Kalbindeki bu ağırlık, belki de bir sabah uyanınca yok olacak. Ancak bu süreçte, en önemli şey, kalbine yük olmaması. Kalbin, duygularını taşıyabilecek kadar güçlüdür; ancak ona gereksiz yükler yüklememelisin. Unutma, kalbin senin en değerli varlığın ve ona iyi bakmalısın.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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