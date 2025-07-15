İçindeki Öfkeyi Ne Söndürür?

Bir an dur ve düşün, öfkenin en yoğun anında, belki de en çok ihtiyaç duyduğun şey, sıcak bir omza yaslanmak, sevgi dolu bir bakış ya da ilgi dolu bir söz olabilir. Birinin sana dokunduğu o an, içindeki lavları soğutan bir rüzgar gibi, öfkenin alevlerini yavaş yavaş söndürüyor. Bu dokunuş, belki de bir elin omzunda hissedilen hafif bir baskı, belki de sıcak bir kucaklaşma olabilir. Bir de sözler var tabii ki... Sıcak bir söz, içten bir gülümseme, hepsi öfkenin panzehiri olabilir. Duygusal bir yangın gibi görünen öfkenin altında, aslında sevgiye ve ilgiye olan derin açlığın yattığını hiç düşündün mü? Birisi sana nazikçe dokunduğunda, sıcak bir söz söylediğinde ya da içten bir gülümsemeyle baktığında, belki de aslında öfkenin altında yatan sevgi açlığını doyuruyor. Bu nedenle, öfkenin en yoğun anında bile, belki de en çok ihtiyaç duyduğun şey, biraz sevgi, biraz ilgi ve biraz da anlayış olabilir.