İçindeki Öfkeyi Ne Söndürür?
Bazen için dolup taşar, kelimeler boğazında düğüm olur, susarsın… Ya da patlamaya hazır bir volkan gibi bir anda parlayıverirsin. Hepimizin içinde biriktirdiği öfke vardır ama her birimizin onu bastırma ya da dönüştürme yöntemi farklıdır. Peki senin içinde biriken o öfkeyi ne sakinleştirir?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Gerçekten sinirlendiğinde ilk tepkin ne olur?
4. Biri seni çok kırdığında ne yaparsın?
5. Öfkeliyken müzik dinler misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. En son neye çok sinirlendin?
7. Sana göre öfke ne zaman tehlikelidir?
8. Öfke bir duygu mudur yoksa tepki mi?
9. Hangi ortam seni sakinleştirir?
10. Öfkeliyken biri sana sarılsa ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senin içindeki öfkeyi yalnızlık söndürür!
Senin içindeki öfkeyi anlaşılmak söndürür!
Senin içindeki öfkeyi sarılmak söndürür!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın