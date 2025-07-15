Sen İçten İçe Neyi Affedemiyorsun?
Zaman geçer, yaralar kabuk bağlar ama bazı şeyler... içimizde bir yerlerde hep kanar. Herkes boşver der ama senin içinde hala susturamadığın bir kırgınlık vardır. Belki kendine, belki birine, belki de hayata. Peki sen içten içe neyi affedemiyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. En çok ne zaman kırıldığını hissedersin?
4. Sana göre affetmek nedir?
5. En son neye kırıldın?
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6. Seni en çok hangisi üzer?
7. Affetmeyi en zor hale getiren şey nedir?
8. İçten içe hala düşündüğün biri var mı?
9. Biri özür dilediğinde ne hissedersin?
10. Affetmek mi, unutmak mı daha zor?
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Sen yarım bırakılmayı affedemiyorsun!
Sen ihaneti ve yalanı affedemiyorsun!
Sen değersiz hissettirilmeyi affedemiyorsun!
Sen yalnız bırakılmayı affedemiyorsun!
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