Sen İçten İçe Neyi Affedemiyorsun?

Güven, senin için hayatın en önemli unsurlarından biri. Yalanın küçüğü büyüğü olmaz diye boşuna dememişler. İster minik bir beyaz yalan olsun, ister büyük bir aldatmaca; bir kere yalan söylendi mi, senin için o güvenin kristal yapısı çatlamaya başlıyor. Özürler, belki bir nebze olsun bu çatlamayı durdurabilir ama asla tamir edemez. Çünkü bir kere yalan söylendi mi, içindeki o güven duygusu bir daha asla eskisi gibi olmuyor. Bir özür, belki dışarıdan bakıldığında affetmiş gibi görünmeni sağlar. Ama içinde, o kırık parça hala orada durur, her an hatırlatır kendini. İçindeki o sürekli şüphe, belki de en çok affedemediğin şeydir. 'Gerçek miydi her şey?' diye sorduğunda, içindeki o kırık parça her seferinde daha da derinleşir. Bu yüzden, belki de en doğru yol, yalanın en küçüğünü bile affetmemek. Çünkü bir kere güven sarsıldı mı, ne kadar uğraşırsan uğraş, o kırık parça bir daha asla tamir olmaz.