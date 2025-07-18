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Bu Ünlülerin Gerçek Adını Biliyor musun?

Bu Ünlülerin Gerçek Adını Biliyor musun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
18.07.2025 - 12:02

Sahneye çıktıklarında ya da ekranda göründüklerinde hep aynı isimle anılıyorlar ama aslında kim olduklarını tam biliyor muyuz? Bazı ünlüler sahneye çıkmadan önce isimlerini tamamen değiştirmiş, bazıları ise sadece küçük bir dokunuş yapmış. Peki sen, tanıdığını düşündüğün bu ünlülerin gerçek isimlerini tahmin edebilecek misin?

Hadi teste!

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1. Mabel Matiz

1. Mabel Matiz

2. Danla Biliç

2. Danla Biliç

3. Alişan

3. Alişan

4. Çakal

4. Çakal

5. Lvbel C5

5. Lvbel C5
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6. Cüneyt Arkın

6. Cüneyt Arkın

7. Seda Sayan

7. Seda Sayan

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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