Bu Ünlülerin Gerçek Adını Biliyor musun?
Sahneye çıktıklarında ya da ekranda göründüklerinde hep aynı isimle anılıyorlar ama aslında kim olduklarını tam biliyor muyuz? Bazı ünlüler sahneye çıkmadan önce isimlerini tamamen değiştirmiş, bazıları ise sadece küçük bir dokunuş yapmış. Peki sen, tanıdığını düşündüğün bu ünlülerin gerçek isimlerini tahmin edebilecek misin?
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1. Mabel Matiz
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2. Danla Biliç
3. Alişan
4. Çakal
5. Lvbel C5
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6. Cüneyt Arkın
7. Seda Sayan
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