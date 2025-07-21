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Burcuna Göre Hangi Ünlüyle Kanka Olmalısın?

Burcuna Göre Hangi Ünlüyle Kanka Olmalısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
21.07.2025 - 12:02

Aynı enerjide olduğun bir kanka düşün: seni anlayan, seninle kahkahalara boğulan, yanında rahat olduğun biri… Peki, burcuna göre bu kişi hangi ünlü olabilir?

Hadi teste!

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Burcunu seçer misin?

Sen Demet Özdemir'le kanka olmalısın!

Sen Demet Özdemir'le kanka olmalısın!

Enerjik, girişken ve her an bir plan peşinde. Senin gibi kıpır kıpır bir Koç’un en iyi kankası elbette her anına ayak uydurabilecek biri olurdu. Demet’le birlikte spontane tatillere çıkarsınız!

Sen Serenay Sarıkaya ile kanka olmalısın!

Sen Serenay Sarıkaya ile kanka olmalısın!

Zevkli, sakin ama karizmatik... Sizin ikiliniz tam bir lüks & huzur ikilisi olurdu. Kahve, müzik ve derin muhabbetlerle Serenay’la olan dostluk, tam sana göre!

Sen Edis'le kanka olmalısın!

Sen Edis'le kanka olmalısın!

Senin enerjine, sohbet hızına ve esprili tavırlarına kim ayak uydurabilir? Tabii ki Edis! Sıkılmaz, hep gündemde kalırsınız. Sizi bir gören bir daha unutmaz.

Sen Hazal Kaya ile kanka olmalısın!

Sen Hazal Kaya ile kanka olmalısın!

Duygusal, içten ve güvenilir... Hazal’la geçmişe dönük uzun sohbetler, film geceleri ve nostaljik playlistler sizden sorulur.

Sen Hande Erçel'le kanka olmalısın!

Sen Hande Erçel'le kanka olmalısın!

Güzellik, dikkat çekmek ve özgüven bu dostluğun anahtar kelimeleri. Hande’yle selfie çekmediğiniz tek bir gün bile olmaz!

Sen Çağatay Ulusoy'la kanka olmalısın!

Sen Çağatay Ulusoy'la kanka olmalısın!

Sessiz karizma, düzenli yaşam ve sadelik... Çağatay’la beraber huzurlu dostluklar kurar, dertleşir ve planlı yaşarsınız.

Sen Tuba Büyüküstün'le kanka olmalısın!

Sen Tuba Büyüküstün'le kanka olmalısın!

Estetik zevki yüksek, dengeli ve sofistike bir arkadaş... Tuba’yla sanattan aşka, modadan hayata kadar her konuda saatlerce konuşabilirsiniz. Şıklık sizden sorulur!

Sen Beren Saat'le kanka olmalısın!

Sen Beren Saat'le kanka olmalısın!

Gizemli, tutkulu ve derin… Beren’le kuracağın bağ kolay kolay kopmaz. Az kişiyle derin bağlar kuran birisin ve bu ruhsal kankalığa sadece bir Akrep anlar.

Sen Ezgi Mola ile kanka olmalısın!

Sen Ezgi Mola ile kanka olmalısın!

Senin enerjine enerji katacak, kahkahalarla ağlatacak bir isim: Ezgi Mola! Macera dolu dostluklar, eğlenceli yolculuklar ve aniden gelişen planlar tam size göre.

Sen Kenan İmirzalıoğlu ile kanka olmalısın!

Sen Kenan İmirzalıoğlu ile kanka olmalısın!

Disiplinli, oturaklı ama yeri geldiğinde çok komik… Kenan’la dostluğun köklü, güven veren ve zamana meydan okuyan türden olur.

Sen Gülse Birsel'le kanka olmalısın!

Sen Gülse Birsel'le kanka olmalısın!

Yaratıcılık, zeka, mizah, özgürlük... Kovanın deli dolu fikirlerine ayak uydurabilecek tek isim: Gülse! Beraber manifest yazıp dizi senaryosu bile çıkarırsınız.

Sen Tarkan'la kanka olnalısın!

Sen Tarkan'la kanka olnalısın!

Ruhsal bağlar, derin duygular, romantik şarkılar... Tarkan’la dostluk hem şifalı hem eğlenceli olurdu. Balık burcu için en ideal kanka: Mega Star!

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İnci Döşer
İnci Döşer
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