Burcuna Göre Hangi Ünlüyle Kanka Olmalısın?
Aynı enerjide olduğun bir kanka düşün: seni anlayan, seninle kahkahalara boğulan, yanında rahat olduğun biri… Peki, burcuna göre bu kişi hangi ünlü olabilir?
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Burcunu seçer misin?
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Sen Demet Özdemir'le kanka olmalısın!
Sen Serenay Sarıkaya ile kanka olmalısın!
Sen Edis'le kanka olmalısın!
Sen Hazal Kaya ile kanka olmalısın!
Sen Hande Erçel'le kanka olmalısın!
Sen Çağatay Ulusoy'la kanka olmalısın!
Sen Tuba Büyüküstün'le kanka olmalısın!
Sen Beren Saat'le kanka olmalısın!
Sen Ezgi Mola ile kanka olmalısın!
Sen Kenan İmirzalıoğlu ile kanka olmalısın!
Sen Gülse Birsel'le kanka olmalısın!
Sen Tarkan'la kanka olnalısın!
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