Sizin Aşkınız Ne Kadar İmkansız?

Aşk dediğin bazen iki kalbin birbirini bulması kadar kolay, bazen de iki farklı dünyanın çarpışması kadar zordur. Kimileri için aşk, sıcak bir yaz gecesi gibi yakınken, kimileri için mesafeler, engeller, hatta zaman bile ayrılık sebebidir.

Peki, senin aşkın ne kadar imkansız?

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