Sizin Aşkınız Ne Kadar İmkansız?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aşık olduğunda ilk hissettiğin şey nedir?
4. Genellikle kimlere aşık oluyorsun?
5. Aşık olduğun kişiye kolayca duygularını açabilir misin?
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6. Aşkta seni en çok zorlayan şey nedir?
7. Şu anki aşk durumunu nasıl özetlersin?
8. Daha önce yasak bir aşka düştün mü?
9. İmkansız aşk senin için ne ifade ediyor?
10. Sevdiğin kişi seni görmezden geliyorsa ne yaparsın?
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Sizin aşkınız hiç imkansız değil!
Sizin aşkınız bazen zor olabiliyor!
Sizin aşkınız gerçekten imkansız!
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