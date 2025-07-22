Aşktan Daha Ne Kadar Kaçacaksın?
Aşk kapını çaldığında saklanacak bir yer arayanlardan mısın, yoksa o kapıyı çoktan kilitleyenlerden mi? Belki de sadece doğru zamanda gelmesini bekliyorsundur… Kim bilir? Bu test, kalbinin neden hala kaçış modunda olduğunu ve bu kaçışın daha ne kadar süreceğini ortaya çıkaracak.
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aşkla ilgili bir film izlediğinde ne hissediyorsun?
4. Aşk deyince ilk aklına gelen şey ne?
5. Son zamanlarda biriyle duygusal bağ kurmak seni korkutuyor mu?
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6. Son ilişkinden sonra ne oldu?
7. Aşk hakkında en çok inandığın cümle hangisi?
8. Şu anda biriyle ciddi bir ilişkiye başlamaya hazır mısın?
9. Aşkla ilgili geçmişte seni en çok etkileyen şey neydi?
10. Aşık olmayı düşündüğünde içinde ne uyanıyor?
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Sen aşktan bir süre daha kaçacaksın!
Sen aşktan daha çok kaçacaksın!
Sen aşktan sonsuza kadar kaçacaksın!
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