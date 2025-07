Aşktan Daha Ne Kadar Kaçacaksın?

Aşk, senin için belki de bir yıldız kadar uzak, belki de bir çöl kadar kurak. Kalbin, bir kale gibi sağlam ve kimseyi içine almaya pek de hevesli değil. Belki de aşka dair hislerin, bir çorak arazideki çiçekler gibi, uzun süre güneş görmeden hayatta kalmaya çalışıyor. Yalnızlık ise seninle bir dost gibi. Her an yanında, her an seninle. Belki de yalnızlığına o kadar alışmışsın ki, artık onu bir parçan gibi görüyorsun. Belki de bu yüzden kalbindeki bu buzul, kimse için çözülmeye yanaşmıyor. Ama unutma, buzlar da bir gün erir. Belki de bir sabah uyanıp, kalbindeki buzların yerini sıcak bir bahar rüzgarının aldığını görürsün. Aşk, belki de tam da bu anda, en beklenmedik bir anda karşına çıkar. Ve belki de o zaman anlarsın, kalbinin buzları eriyeli çok olmuş. Sonuçta, aşk da yalnızlık da hayatın renklerinden sadece birkaçı. Ve belki de sen, bu renklerin tamamını deneyimlemek için buradasın. Unutma, hayat her zaman sürprizlerle dolu!