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Aşktan Daha Ne Kadar Kaçacaksın?

Aşktan Daha Ne Kadar Kaçacaksın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
22.07.2025 - 15:02

Aşk kapını çaldığında saklanacak bir yer arayanlardan mısın, yoksa o kapıyı çoktan kilitleyenlerden mi? Belki de sadece doğru zamanda gelmesini bekliyorsundur… Kim bilir? Bu test, kalbinin neden hala kaçış modunda olduğunu ve bu kaçışın daha ne kadar süreceğini ortaya çıkaracak. 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Aşkla ilgili bir film izlediğinde ne hissediyorsun?

4. Aşk deyince ilk aklına gelen şey ne?

5. Son zamanlarda biriyle duygusal bağ kurmak seni korkutuyor mu?

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6. Son ilişkinden sonra ne oldu?

7. Aşk hakkında en çok inandığın cümle hangisi?

8. Şu anda biriyle ciddi bir ilişkiye başlamaya hazır mısın?

9. Aşkla ilgili geçmişte seni en çok etkileyen şey neydi?

10. Aşık olmayı düşündüğünde içinde ne uyanıyor?

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Sen aşktan bir süre daha kaçacaksın!

Biliyorum, geçmişte yaşadığın olaylar seni derinden etkilemiş ve aşka dair hislerin bir hayli karışık. Hani o aşk dedikleri şey, bazen sadece bir kelime gibi geliyor, değil mi? Belki de biraz korkuyorsun, belki de kalbini korumak için kendini bir kabuğa çekmişsin. Ama dur bir dakika, belki de artık geçmişin o ağır zincirlerinden kurtulup, yeni bir sayfa açma zamanın gelmiştir? Haydi, birlikte bu duygusal labirenti aşalım. Belki de aşk, senin için bir daha asla aynı olmayacak. Belki de bu sefer, aşka dair tüm korkularını yeniden değerlendireceksin ve belki de bu sefer, aşkı tüm kalbinle kabulleneceksin. Kim bilir, belki de aşk senin için artık sadece bir kelime olmaktan çıkıp, hayatının en değerli parçası haline gelecek. Yani, belki de artık geçmişin o karanlık zincirlerini kırıp atma, kalbini yeniden aşka açma ve hayatına yeni bir renk katma zamanın gelmiştir. Nasıl mı? İşte bu noktada, seninle birlikte olacağız. Haydi, birlikte bu duygusal yolculuğa çıkalım ve belki de aşka dair tüm korkularını yeniden şekillendirelim.

Sen aşktan daha çok kaçacaksın!

Aşk, senin için belki de bir yıldız kadar uzak, belki de bir çöl kadar kurak. Kalbin, bir kale gibi sağlam ve kimseyi içine almaya pek de hevesli değil. Belki de aşka dair hislerin, bir çorak arazideki çiçekler gibi, uzun süre güneş görmeden hayatta kalmaya çalışıyor. Yalnızlık ise seninle bir dost gibi. Her an yanında, her an seninle. Belki de yalnızlığına o kadar alışmışsın ki, artık onu bir parçan gibi görüyorsun. Belki de bu yüzden kalbindeki bu buzul, kimse için çözülmeye yanaşmıyor. Ama unutma, buzlar da bir gün erir. Belki de bir sabah uyanıp, kalbindeki buzların yerini sıcak bir bahar rüzgarının aldığını görürsün. Aşk, belki de tam da bu anda, en beklenmedik bir anda karşına çıkar. Ve belki de o zaman anlarsın, kalbinin buzları eriyeli çok olmuş. Sonuçta, aşk da yalnızlık da hayatın renklerinden sadece birkaçı. Ve belki de sen, bu renklerin tamamını deneyimlemek için buradasın. Unutma, hayat her zaman sürprizlerle dolu!

Sen aşktan sonsuza kadar kaçacaksın!

Senin için aşk, bir nevi tehlike alarmı gibi. Bir adım atmak, bir risk almak yerine, tüm kapıları sıkı sıkıya kapatmayı tercih ediyorsun. Ancak bu durum, sanki sadece bir kapıyı değil, tüm evi kilitlemişsin gibi. Ama dur ve bir düşün: Belki de bu korkularınla yüzleşmek, belki de bu riski almak senin için en doğru şey olabilir. Çünkü bazen, en çok kaçtığımız şey, aslında hayatımızda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey olabilir. Bu yüzden, belki de aşka bir şans vermenin zamanı gelmiştir. Kim bilir, belki de tüm bu korkuların ardında, hayatının aşkını bulacaksın. Unutma, hayatta her şey bir deneyim ve belki de bu deneyim seni daha da güçlü bir hale getirecek.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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