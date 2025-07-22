Senden Vazgeçen Kişi Kim?

İçinde, zamanın en derin kuytularından gelen bir kırgınlık taşıyorsun. Belki bir zamanlar karşılaştığın anlayışsızlık yüzünden, belki de birilerinin seni görmezden gelmesi sonucunda oluşan bir kırgınlık bu. Bu duygular, içinde hâlâ bir yerlerde saklı olan çocuğun sesi gibi yankılanıyor. Ancak unutmamalısın ki, artık sen kendi hayatının yönetmeni, kendi içindeki aileyi inşa eden kişisin. İçindeki bu gücü hisset ve onu kullan, çünkü sen oldukça güçlüsün. Her birimiz gibi, sen de kendi hikayeni yazıyorsun ve bu hikayede senin kontrolünde olan birçok şey var. İçindeki çocuğun sesini dinle, ona gereken değeri ver, ama aynı zamanda yetişkinliğin ve olgunluğun getirdiği bilgelikle hareket et. Bu, senin hikayen ve senin gücün.