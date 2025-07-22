Senden Vazgeçen Kişi Kim?
Hayatımıza birçok insan girer ama bazıları gitmeyi seçer. Kimisi sessizce uzaklaşır, kimisi büyük fırtınalar koparıp arkasına bile bakmaz. Peki gerçekten seni hayatında tutamayan, vazgeçen kişi kim?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. En son kim seni hayal kırıklığına uğrattı?
4. Bir insan senden uzaklaştığında ilk düşüncen ne olur?
5. Hala aklına gelip içini burkan biri var mı?
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6. En çok hangi cümle seni yıkar?
7. Ayrılık deyince ilk aklına gelen?
8. Seninle vedalaşmadan giden biri oldu mu?
9. En çok hangi durumda vazgeçildim hissine kapılırsın?
10. Biri seni terk ettiğinde nasıl tepki verirsin?
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Senden vazgeçen eski sevgilin!
Senden vazgeçen en yakın arkadaşın!
Senden vazgeçen kişi baban!
Senden vazgeçen kişi sensin!
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