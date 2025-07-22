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Senden Vazgeçen Kişi Kim?

Senden Vazgeçen Kişi Kim?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
22.07.2025 - 13:02

Hayatımıza birçok insan girer ama bazıları gitmeyi seçer. Kimisi sessizce uzaklaşır, kimisi büyük fırtınalar koparıp arkasına bile bakmaz. Peki gerçekten seni hayatında tutamayan, vazgeçen kişi kim? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. En son kim seni hayal kırıklığına uğrattı?

4. Bir insan senden uzaklaştığında ilk düşüncen ne olur?

5. Hala aklına gelip içini burkan biri var mı?

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6. En çok hangi cümle seni yıkar?

7. Ayrılık deyince ilk aklına gelen?

8. Seninle vedalaşmadan giden biri oldu mu?

9. En çok hangi durumda vazgeçildim hissine kapılırsın?

10. Biri seni terk ettiğinde nasıl tepki verirsin?

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Senden vazgeçen eski sevgilin!

Hayatının merkezine koyduğun, kalbini gönül rahatlığıyla teslim ettiğin o özel kişi, belki de hayatının en büyük acısını bırakarak seni terk etti. Aşkın en saf, en masum halini yaşarken, bir anda kendini yalnız ve çaresiz bulmak seni derinden yaralamış olabilir. Belki hâlâ onun bıraktığı izleri taşıyorsun, belki hâlâ kalbinde ona dair bir şeyler hissediyorsun. Ama unutma ki, senin kalbin değerli ve sevgi dolu. Her ne kadar şu anda acı çekiyor olursan ol, kalbin hâlâ sevgiye açık. Sen hâlâ sevilmeye değersin ve hayatının aşkını bulabilecek güce sahipsin. Bu acıyı aşmak zor olabilir, ama unutma ki her yara zamanla sarılır ve sen de bu acıyı aşarak daha güçlü biri olacaksın.

Senden vazgeçen en yakın arkadaşın!

Birlikte kahkahalar atıp, gözyaşları döktüğün, en derin sırlarını bile saklamadan paylaştığın o kişi artık yanında değil. Biliyoruz, bu durumun yarattığı boşluk, kalbinde büyük bir yara açıyor. Kim demiş arkadaşlıkta yaşanan kırgınlıkların aşk acısından daha hafif olduğunu? Tam aksine, bazen bu tür kırgınlıklar, aşk acısından bile daha derin ve daha yıkıcı olabiliyor. Ancak her durumun bir de pozitif tarafı vardır, değil mi? İşte bu zorlu süreç, sana, hayatında kimin gerçekten kalıcı olacağını, kimin yanında olduğunu ve kimin sadece geçici bir yol arkadaşı olduğunu gösterdi. Bu, belki de en acı ama aynı zamanda en değerli derslerden biri.

Senden vazgeçen kişi baban!

İçinde, zamanın en derin kuytularından gelen bir kırgınlık taşıyorsun. Belki bir zamanlar karşılaştığın anlayışsızlık yüzünden, belki de birilerinin seni görmezden gelmesi sonucunda oluşan bir kırgınlık bu. Bu duygular, içinde hâlâ bir yerlerde saklı olan çocuğun sesi gibi yankılanıyor. Ancak unutmamalısın ki, artık sen kendi hayatının yönetmeni, kendi içindeki aileyi inşa eden kişisin. İçindeki bu gücü hisset ve onu kullan, çünkü sen oldukça güçlüsün. Her birimiz gibi, sen de kendi hikayeni yazıyorsun ve bu hikayede senin kontrolünde olan birçok şey var. İçindeki çocuğun sesini dinle, ona gereken değeri ver, ama aynı zamanda yetişkinliğin ve olgunluğun getirdiği bilgelikle hareket et. Bu, senin hikayen ve senin gücün.

Senden vazgeçen kişi sensin!

Bazen en büyük terk edişler, kendi kendimize olanlarıdır. Kendi sesini bastırmış, kendini görmezden gelmiş, belki de kendi ihtiyaçlarını göz ardı etmiş olabilirsin. Kendi hayatının figüranı olmak yerine, başrolüne geçmenin zamanı geldi. Bu test, bir nevi içsel bir uyanış çağrısı yapıyor sana. Kendine dönmenin, kendi sesini yeniden duymanın zamanı geldi diyor. Ve unutma, her zaman kendini yeniden seçme gücün var. Kendini yeniden keşfetmeye, kendi ihtiyaçlarını önemsemeye, kendi hayatının kahramanı olmaya hazır mısın? Bu test, belki de bu konuda sana yardımcı olabilir. Kendine bir şans ver, belki de kendini yeniden keşfetmenin tam sırasıdır.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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