Gerçek Aşkı Hangi Yaşta Bulacaksın?

Bazılarına göre aşk, gençlik çağlarında yaşanır ve bu dönemde aşkın en saf haliyle tecrübe edilmesi gerektiği düşünülür. Ancak senin hikayen biraz farklı. Sen, aşkın kapısını biraz geç açanlardan, ama bir o kadar da derin hissedenlerdensin. Gençlik yıllarında belki de kalbinin kapılarını ardına kadar açıp, aşkı içeriye davet etmek için biraz tereddüt ettin. Belki de aradığın aşkı bulamadın, belki de aşkın tam anlamıyla ne olduğunu anlamak için biraz daha zamana ihtiyacın vardı. Ama unutma ki, herkesin aşkla tanışma hikayesi farklıdır ve senin hikayen de kendi içinde bir o kadar özeldir. Aşk, belki de senin için 30'ların ötesinde bir yerde saklıydı. Ve işte o zaman geldi çattı. 30'larınla birlikte, gerçek, sağlam ve huzur dolu bir ilişki seninle buluşmayı bekliyor. Bazılarına göre aşkın yaşı yoktur ve belki de bu yüzden 'aşkı geç bulanlar, bazen en güzelini bulur' denir. Kim bilir, belki de senin aşk hikayen de bu sözü doğrulayanlardan biri olacak. Unutma, aşk her zaman beklemeye değer ve senin aşkın da eminim ki beklediğine değecek.