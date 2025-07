Seni Ne Kadar Üzdüler?

Hatırla, geçmişte seni inciten, belki de yüreğini derinden sarsan olaylar yaşadın. Evet, bu anıları hatırlamak canını acıtabilir, ama unutma; sen bu olayları cesaretle arkanda bıraktın. Belki kolay olmadı, belki zaman aldı ama sen affetmeyi bildin. Hayatın her zaman tatlı bir melodi olmadığını, bazen acı tonlarla karşılaşabileceğini öğrendin ve bu acı tonları bile hayatının melodisine dahil etmeyi başardın. Kalbin hala umut dolu. Çünkü sen, yaşadıklarınla güçlenen, her deneyimden bir ders çıkarabilen bir insansın. Belki kırıldın, belki yaralandın ama asla yıkılmadın. Çünkü sen, her kırılmanın ardından kendini yeniden yapılandırmayı, parçalarını toplayıp yeniden bir bütün olmayı başardın. Evet, belki bazı anılar canını acıtıyor, belki bazı yaraların hala taze. Ama unutma; senin kalbin, her şeye rağmen umut dolu. Ve bu umut, seni her zaman daha iyiye, daha güzele götürecek. Çünkü sen, ne olursa olsun hayata devam etmeyi bilen, her kırılmayı bir güçlükle değil, bir yeniden doğuşla karşılayan bir insansın.