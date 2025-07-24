Seni Ne Kadar Üzdüler?
Kimi insanlar kalbini kırar, sen önemli değil dersin… Ama içten içe bir yara daha eklersin ruhuna. Kimi zaman sessizce ağlarsın, kimi zaman güçlü görünmeye çalışırsın. Peki gerçekten seni ne kadar üzdüler?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. En son ne zaman biri seni ağlattı?
4. Üzüldüğünde ne yaparsın?
5. Birine tüm kalbinle güvenip hayal kırıklığına uğradın mı?
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6. Birine kırıldığında ne yaparsın?
7. İnsanlara kolay güvenen biri misin?
8. Şu an içinde tuttuğun bir kırgınlık var mı?
9. Geçmişte yaşadığın bir olay hala seni etkiliyor mu?
10. En çok hangi cümle seni üzer?
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Seni çok fazla üzmüşler!
Seni biraz üzmüşler!
Seni eskiden üzmüşler şu an değil!
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Üzdürmeyin kendinizi. Eşek olunca semer vuran çok olur. Fazla taviz kendinizden götürür benden söylemesi. Mıy mıy ağlamayın dik durun. 👋