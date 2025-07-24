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Seni Ne Kadar Üzdüler?

Seni Ne Kadar Üzdüler?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
24.07.2025 - 13:01

Kimi insanlar kalbini kırar, sen önemli değil dersin… Ama içten içe bir yara daha eklersin ruhuna. Kimi zaman sessizce ağlarsın, kimi zaman güçlü görünmeye çalışırsın. Peki gerçekten seni ne kadar üzdüler?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. En son ne zaman biri seni ağlattı?

4. Üzüldüğünde ne yaparsın?

5. Birine tüm kalbinle güvenip hayal kırıklığına uğradın mı?

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6. Birine kırıldığında ne yaparsın?

7. İnsanlara kolay güvenen biri misin?

8. Şu an içinde tuttuğun bir kırgınlık var mı?

9. Geçmişte yaşadığın bir olay hala seni etkiliyor mu?

10. En çok hangi cümle seni üzer?

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Seni çok fazla üzmüşler!

Hayatın acımasız dalgaları seni bir hayli yıpratmış, canını yakmış. Belki en sevdiklerin, belki de hiç beklemediğin biri tarafından kalbin kırılmış. O kadar çok yara almışsın ki, artık insanlara güvenmek senin için bir lüks haline gelmiş. Ancak, tüm bu acılara rağmen, içindeki duygusal güç hala dimdik ayakta. Yaraların belki de sayısız, ama senin iyileşme gücün onlardan çok daha fazla. Kendini asla küçümseme, sen hala sevgiye layık olan bir bireysin. Unutma, bu dünyada senin de sevgiye layık olduğun bir yer var ve bu yer, senin kalbinin en derinlerinde saklı.

Seni biraz üzmüşler!

Hayatın acımasız yüzüyle tanıştın, kalbin kırıldı, gözyaşlarını tutamadın ve ruhun derinden sarsıldı. Ama pes etmedin, ayakta durmayı başardın. Her bir yara, hayata dair yeni bir ders oldu senin için. Artık daha bilinçlisin, daha seçici ve daha temkinli. Kalbin hala o saf ve güzel kalp, ama artık onu korumayı da biliyorsun. Seni kırmak artık o kadar da kolay değil. Yaşadıkların sana güç verdi, direncini artırdı. Artık daha güçlüsün, daha dayanıklı ve daha kararlı. Kendi değerini biliyorsun ve bunu korumak için gereken her şeyi yapıyorsun. Artık seni kırmak, kalbini yaralamak o kadar da kolay değil. Çünkü sen artık her yaranın ardından daha da güçlenen, hayatın zorlukları karşısında dimdik duran bir savaşçısın.

Seni eskiden üzmüşler şu an değil!

Hatırla, geçmişte seni inciten, belki de yüreğini derinden sarsan olaylar yaşadın. Evet, bu anıları hatırlamak canını acıtabilir, ama unutma; sen bu olayları cesaretle arkanda bıraktın. Belki kolay olmadı, belki zaman aldı ama sen affetmeyi bildin. Hayatın her zaman tatlı bir melodi olmadığını, bazen acı tonlarla karşılaşabileceğini öğrendin ve bu acı tonları bile hayatının melodisine dahil etmeyi başardın. Kalbin hala umut dolu. Çünkü sen, yaşadıklarınla güçlenen, her deneyimden bir ders çıkarabilen bir insansın. Belki kırıldın, belki yaralandın ama asla yıkılmadın. Çünkü sen, her kırılmanın ardından kendini yeniden yapılandırmayı, parçalarını toplayıp yeniden bir bütün olmayı başardın. Evet, belki bazı anılar canını acıtıyor, belki bazı yaraların hala taze. Ama unutma; senin kalbin, her şeye rağmen umut dolu. Ve bu umut, seni her zaman daha iyiye, daha güzele götürecek. Çünkü sen, ne olursa olsun hayata devam etmeyi bilen, her kırılmayı bir güçlükle değil, bir yeniden doğuşla karşılayan bir insansın.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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Arwen

Üzdürmeyin kendinizi. Eşek olunca semer vuran çok olur. Fazla taviz kendinizden götürür benden söylemesi. Mıy mıy ağlamayın dik durun. 👋