Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Mücadelecisin?
Hayat, karşımıza bazen kolay yollar, bazen zorlu virajlar çıkarır. Kimimiz en ufak engelde geri döner, kimimiz inadına ileri atılır. Peki sen? Karşına çıkan zorluklara karşı ne kadar mücadelecisin? Vazgeçenlerden misin yoksa direnenlerden mi?
Hadi teste!
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1. Bir hedef belirlediğinde, vazgeçmeden sonuna kadar gider misin?
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2. Eleştirilmek seni geliştirmeye teşvik eder mi?
3. Uyumadan önce kafanda çözümler üretmeye çalıştığın olur mu?
4. Bunu yapamazsın diyen birine inat, yapmaya çalışır mısın?
5. Fiziksel ya da duygusal olarak yorulsan bile, vazgeçmeyip devam eder misin?
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6. Küçük bir şans bile olsa dener misin?
7. Hedefine giden yolda yalnız kalmaktan korkar mısın?
8. Başkalarının boşuna uğraşıyorsun dediği şeyler için savaştığın oldu mu?
9. Hayat seni yere serdiğinde, tekrar kalkmak için içinden güç bulabiliyor musun?
10. Yeni bir şey öğrenmek için çaba harcar mısın?
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Sen çok mücadelecisin!
Sen hiç mücadeleci değilsin!
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