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Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Mücadelecisin?

Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Mücadelecisin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
28.07.2025 - 12:01

Hayat, karşımıza bazen kolay yollar, bazen zorlu virajlar çıkarır. Kimimiz en ufak engelde geri döner, kimimiz inadına ileri atılır. Peki sen? Karşına çıkan zorluklara karşı ne kadar mücadelecisin? Vazgeçenlerden misin yoksa direnenlerden mi?

Hadi teste!

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1. Bir hedef belirlediğinde, vazgeçmeden sonuna kadar gider misin?

2. Eleştirilmek seni geliştirmeye teşvik eder mi?

3. Uyumadan önce kafanda çözümler üretmeye çalıştığın olur mu?

4. Bunu yapamazsın diyen birine inat, yapmaya çalışır mısın?

5. Fiziksel ya da duygusal olarak yorulsan bile, vazgeçmeyip devam eder misin?

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6. Küçük bir şans bile olsa dener misin?

7. Hedefine giden yolda yalnız kalmaktan korkar mısın?

8. Başkalarının boşuna uğraşıyorsun dediği şeyler için savaştığın oldu mu?

9. Hayat seni yere serdiğinde, tekrar kalkmak için içinden güç bulabiliyor musun?

10. Yeni bir şey öğrenmek için çaba harcar mısın?

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Sen çok mücadelecisin!

Vazgeçmek kelimesi, senin lügatında yer almayan bir terim. Çünkü sen, hayatın her türlü dalgalanmasına karşı, düştüğün yerden yeniden ayağa kalkmayı bilen bir savaşçısın. Direnç, inanç ve cesaretin muhteşem birlikteliği, senin karakterinin en belirgin özelliklerini oluşturuyor. Hedeflerin, hayallerin, belki de içindeki o inatla tutunduğun umutlar... Bunlar senin enerjini, motivasyonunu ve yaşam sevincini besliyor. Sen, kararlılığın somutlaşmış hali, adeta yürüyen bir azim örneğisin. Her ne olursa olsun, senin bu duruşun, bu kararlılıkla dolu yürüyüşün hiç durmasın. Çünkü senin bu eşsiz enerjin, hayatın zorluklarına karşı mücadele eden herkese ilham kaynağı oluyor. İşte sen, bu yüzden dur durak bilmeyen bir savaşçısın!

Sen hiç mücadeleci değilsin!

Biliyoruz, hayatın karmaşası bazen seni yorar, enerjini tüketir. Belki de hayallerinin peşinden koşmak için birçok kez deneme cesareti gösterdin ama sonuçlar seni hayal kırıklığına uğrattı. Bu durum, içinde bir savaşçı ruhu olmadığını değil, sadece bu savaşçı ruhun biraz uykuya daldığını gösteriyor. Ama unutma, hayat bir maraton ve her adım önemli. Belki de şu anda ihtiyacın olan şey, büyük atılımlar yerine küçük adımlar atmaktır. Küçük adımlar, belki de seni hayal bile edemeyeceğin büyük başarılara, geniş yollara götürebilir. Yeter ki pes etme, kendine inan ve küçük adımlarla ilerlemeye devam et. Unutma, her büyük başarı küçük adımlarla başlar.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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