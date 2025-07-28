Mutsuzluğun Sana Ne Kadar Zarar Veriyor?
Hayatın bazı dönemlerinde mutsuzluk kaçınılmazdır. Ama bazen bu duygunun bizde ne kadar yer ettiğini fark etmek zor olabilir. Günlük hayatına, sağlığına, enerjine zarar veriyor mu? Yoksa geçici bir ruh hali mi?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Güne başlarken ilk düşüncen ne oluyor?
4. Mutsuz hissettiğinde bunu nasıl dışa vuruyorsun?
5. Son zamanlarda bir şeylere kolayca sinirleniyor musun?
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6. Kendini mutlu etmek için ne yapıyorsun?
7. Fiziksel olarak nasıl hissediyorsun?
8. Kendine iyi bakıyor musun?
9. İçinde sürekli taşıdığın bir duygu var mı?
10. Bu testi çözmene sebep olan en büyük düşünce neydi?
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Senin mutsuzluğun sana zarar veremiyor!
Senin mutsuzluğun sana zaman zaman zarar veriyor!
Senin mutsuzluğun sana çoğu zaman zarar veriyor!
Senin mutsuzluğun sana çok zarar veriyor!
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