Bu Eserlerin Baş Kahramanını Bulabilecek misin?

Türk romanları, unutulmaz karakterleriyle hafızamıza kazındı. Bu testte sana roman isimlerini vereceğiz; sen de bu eserlerin başkahramanlarını tahmin etmeye çalışacaksın. Gerçek bir kitap kurdu musun yoksa lise yıllarındaki özetlerle mi idare ediyorsun?

Hadi teste!