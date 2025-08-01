Bu Eserlerin Baş Kahramanını Bulabilecek misin?
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1. Tutunamayanlar eserinin baş karakteri kimdir?
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2. Çalıkuşu romanının baş karakteri kimdir?
3. Yaban romanının baş karakteri kimdir?
4. Sinekli Bakkal romanının baş karakteri kimdir?
5. Saatleri Ayarlama Enstitüsü baş karakteri kimdir?
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6. Acımak romanının baş karakteri kimdir?
7. Vurun Kahpeye romanının baş karakteri kimdir?
8. Eylül romanının baş karakteri kimdir?
9. Anayurt Oteli romanının baş karakteri kimdir?
10. Serenad romanının baş karakteri kimdir?
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11. Sodom ve Gomore romanının baş karakteri kimdir?
12. Kiralık Konak romanının baş karakteri kimdir?
13. Mahur Beste romanının baş karakteri kimdir?
14. Huzur romanının baş karakteri kimdir?
15. Bereketli Topraklar Üzerinde romanının baş karakteri kimdir?
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