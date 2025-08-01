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Bu Eserlerin Baş Kahramanını Bulabilecek misin?

Bu Eserlerin Baş Kahramanını Bulabilecek misin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
01.08.2025 - 10:10

Türk romanları, unutulmaz karakterleriyle hafızamıza kazındı. Bu testte sana roman isimlerini vereceğiz; sen de bu eserlerin başkahramanlarını tahmin etmeye çalışacaksın. Gerçek bir kitap kurdu musun yoksa lise yıllarındaki özetlerle mi idare ediyorsun?

Hadi teste!

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1. Tutunamayanlar eserinin baş karakteri kimdir?

1. Tutunamayanlar eserinin baş karakteri kimdir?

2. Çalıkuşu romanının baş karakteri kimdir?

2. Çalıkuşu romanının baş karakteri kimdir?

3. Yaban romanının baş karakteri kimdir?

3. Yaban romanının baş karakteri kimdir?

4. Sinekli Bakkal romanının baş karakteri kimdir?

4. Sinekli Bakkal romanının baş karakteri kimdir?

5. Saatleri Ayarlama Enstitüsü baş karakteri kimdir?

5. Saatleri Ayarlama Enstitüsü baş karakteri kimdir?
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6. Acımak romanının baş karakteri kimdir?

6. Acımak romanının baş karakteri kimdir?

7. Vurun Kahpeye romanının baş karakteri kimdir?

7. Vurun Kahpeye romanının baş karakteri kimdir?

8. Eylül romanının baş karakteri kimdir?

8. Eylül romanının baş karakteri kimdir?

9. Anayurt Oteli romanının baş karakteri kimdir?

9. Anayurt Oteli romanının baş karakteri kimdir?

10. Serenad romanının baş karakteri kimdir?

10. Serenad romanının baş karakteri kimdir?
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11. Sodom ve Gomore romanının baş karakteri kimdir?

11. Sodom ve Gomore romanının baş karakteri kimdir?

12. Kiralık Konak romanının baş karakteri kimdir?

12. Kiralık Konak romanının baş karakteri kimdir?

13. Mahur Beste romanının baş karakteri kimdir?

13. Mahur Beste romanının baş karakteri kimdir?

14. Huzur romanının baş karakteri kimdir?

14. Huzur romanının baş karakteri kimdir?

15. Bereketli Topraklar Üzerinde romanının baş karakteri kimdir?

15. Bereketli Topraklar Üzerinde romanının baş karakteri kimdir?

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İnci Döşer
İnci Döşer
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