Kişilik Testi: Ne Kadar Asilsin?
Asalet yalnızca soylu bir geçmişle gelmez. Bazı insanlar duruşlarıyla, sözleriyle, nezaketleriyle karşısındakine kendiliğinden 'Asil biri bu' dedirtir. Peki ya sen? Senin içinde ne kadar asalet var?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Tartışma sırasında ilk tepkin ne olur?
4. Başkaları hakkında nasıl konuşursun?
5. Özür dilemek senin için kolay mıdır?
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6. Dostluk senin için ne ifade eder?
7. Sosyal medyada nasıl bir profilin var?
8. Aşağıdakilerden hangisi senin için daha önemli?
9. Hangi davranış seni en çok soğutur?
10. En çok hangi ortamlarda bulunmak seni mutlu eder?
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Sen %100 asilsin!
Sen %70 asilsin!
Sen %50 asilsin!
Sen %30 asilsin!
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