Adeta bir zarafet abidesi olarak karşımızda duruyorsun. Her bir hareketin, her bir sözcüğün, hatta her bir seçimin bile etrafındakilere adeta bir büyü gibi nüfuz ediyor. Farkında olmadan, sana karşı bir saygı ve hayranlık duygusu uyandırıyorsun. Ve bu, kimsenin kalbini kırmadan, kimseyi ezmeden gerçekleşiyor. Kimseye boyun eğmeyen bu duruşun, seni sen yapan en önemli özelliklerden biri. İnsanlar seni gördüklerinde, sanki bir huzur rüzgarı esiyor. Bu huzur, seninle birlikte gelen bir hediye gibi. Ve bu hediye, senin asil ruhunun bir yansıması. Evet, sen gerçekten asil bir ruh taşıyorsun. Bu asalet, seninle birlikte her yere yayılıyor ve etrafındaki herkesi olumlu bir şekilde etkiliyor.