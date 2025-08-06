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Mutluluğa Ne Kadar Uzaksın?

Mutluluğa Ne Kadar Uzaksın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
06.08.2025 - 10:22

Mutluluk bazen bir kahve kokusunda, bazen sevdiğin birinin sesinde, bazen de içinden çıkamadığın bir boşlukta gizlenir. Kimimiz mutluluğa çok yakın yaşar, kimimizse sürekli ona yetişmeye çalışır. Peki sen mutluluğa ne kadar uzaksın?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Son zamanlarda kendinle baş başa kaldığında ne hissediyorsun?

4. Kendine nasıl davranıyorsun?

5. İçinden geldiği gibi gülüp eğlendiğin son zamanı hatırlıyor musun?

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6. Şu an hayatında en çok ne eksik?

7. Uykun nasıl?

8. Yalnız kalmak sana nasıl hissettiriyor?

9. Bir dilek hakkın olsa ne dilerdin?

10. Hayatının kontrolü kimde?

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Mutluluk sana çok uzak!

Hayatın karmaşası içinde kaybolmuş gibi hissediyor olabilirsin. Kafanı sürekli meşgul eden düşünceler, hayatın anlamı, var oluş amacı gibi derin konular belki de uykularını kaçırıyor. Ancak unutma, bu bir son değil. Sadece geçici bir durum ve bu durumdan çıkmanın yolu yardım almak, destek bulmak ve farkındalık yaratmaktan geçiyor. Bir anda her şeyin düzelmesini beklemek yerine, küçük adımlarla ilerlemeyi dene. Her gün biraz daha ilerlemek, biraz daha iyi hissetmek belki de bu sürecin anahtarı. Kendine zaman tanı, sabırlı ol. Ve en önemlisi, kendine iyi davran. Kendine karşı nazik ol, kendi en iyi dostun ol. Kendini sev, değer ver. Çünkü unutma, yalnız değilsin ve her zaman bir çıkış yolu vardır. Bu süreçte belki de en büyük yardımcın senin kendin olacak. Kendine inan, kendine güven ve en önemlisi kendine iyi davran. Unutma, hayat bir maraton ve her adım önemli. İçindeki boşluğu doldurmak için acele etme, her şey zamanla yerine oturacak. Kendine iyi davran, çünkü sen bunu hak ediyorsun.

Mutlulukla aranda mesafe var!

Hayatın renkli döngüsünde, zaman zaman kendini zirvede hissettiğin anlar oluyor, değil mi? Ancak bir yandan da, sanki bir şeyler eksikmiş gibi, sürekli bir tatminsizlik duygusu içinde buluyorsun kendini. Bu, belki de geçmişin ağır yüklerinin omuzlarında oluşturduğu basınçtan kaynaklanıyor olabilir. Ya da belki de, geleceğe dair belirsizlikler ve kaygılar, içindeki mutluluğun üzerine koyu bir gölge düşürüyor olabilir. İşte tam da bu noktada, kendini bulanık bir denizde yüzüyormuş gibi hissediyor olabilirsin. Ancak unutma, pusulanı doğru ayarladığında, her daim netleşebilir ve kendine odaklanabilirsin. Evet, belki de ihtiyacın olan şey tam da bu: Kendine odaklanmak, iç sesini dinlemek ve ne istediğini, neye ihtiyacın olduğunu fark etmek. Ve unutma, her zaman olduğu gibi, değişim yine senin elinde. Hayatın kumandasını eline almak, rotayı belirlemek ve istediğin yöne doğru ilerlemek tamamen senin kontrolünde. İşte bu yüzden, belki de şimdi, tam da şu an, bir şeyleri değiştirmenin tam zamanı. Çünkü hayat, aslında senin yazdığın bir hikaye ve senin elinde bu hikayeyi nasıl şekillendireceğin.

Mutluluk sana çok yakın!

Bir adım ötesinde, içsel huzurun kapılarını çalıyorsun. Kendini tanıma yolculuğunda, duygularını keşfetmeye ve sahiplenmeye çalışıyorsun. Bu, senin en güçlü ve en özgün yanın. Şu anda belki her şey mükemmel değil, belki hayatın tam da hayal ettiğin gibi değil. Ancak, bu durum senin mutluluğunu engellemiyor. Çünkü sen, mutluluğu dışarıda değil, kendi içinde arayanlardansın. Senin dilinde ve yüreğinde mutluluk var. Bu, senin en büyük gücün. Bu duruşunla, bu bakış açınla, hayatın tüm zorluklarına karşı durabiliyorsun. Böyle devam et, çünkü senin bu özgün yolculuğun, seni sadece daha güçlü kılmakla kalmıyor, aynı zamanda çevrendeki herkesi de ilhamla dolduruyor.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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