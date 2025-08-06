Mutluluğa Ne Kadar Uzaksın?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Son zamanlarda kendinle baş başa kaldığında ne hissediyorsun?
4. Kendine nasıl davranıyorsun?
5. İçinden geldiği gibi gülüp eğlendiğin son zamanı hatırlıyor musun?
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6. Şu an hayatında en çok ne eksik?
7. Uykun nasıl?
8. Yalnız kalmak sana nasıl hissettiriyor?
9. Bir dilek hakkın olsa ne dilerdin?
10. Hayatının kontrolü kimde?
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Mutluluk sana çok uzak!
Mutlulukla aranda mesafe var!
Mutluluk sana çok yakın!
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