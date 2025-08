Mutluluğa Ne Kadar Uzaksın?

Hayatın karmaşası içinde kaybolmuş gibi hissediyor olabilirsin. Kafanı sürekli meşgul eden düşünceler, hayatın anlamı, var oluş amacı gibi derin konular belki de uykularını kaçırıyor. Ancak unutma, bu bir son değil. Sadece geçici bir durum ve bu durumdan çıkmanın yolu yardım almak, destek bulmak ve farkındalık yaratmaktan geçiyor. Bir anda her şeyin düzelmesini beklemek yerine, küçük adımlarla ilerlemeyi dene. Her gün biraz daha ilerlemek, biraz daha iyi hissetmek belki de bu sürecin anahtarı. Kendine zaman tanı, sabırlı ol. Ve en önemlisi, kendine iyi davran. Kendine karşı nazik ol, kendi en iyi dostun ol. Kendini sev, değer ver. Çünkü unutma, yalnız değilsin ve her zaman bir çıkış yolu vardır. Bu süreçte belki de en büyük yardımcın senin kendin olacak. Kendine inan, kendine güven ve en önemlisi kendine iyi davran. Unutma, hayat bir maraton ve her adım önemli. İçindeki boşluğu doldurmak için acele etme, her şey zamanla yerine oturacak. Kendine iyi davran, çünkü sen bunu hak ediyorsun.