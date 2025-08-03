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Eski Sevgilin Seni Ne Kadar Özlüyor?

Eski Sevgilin Seni Ne Kadar Özlüyor?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
03.08.2025 - 12:01

Birlikte gülüp geçirdiğiniz zamanlar, gizlice baktığınız fotoğraflar ve o acaba hala beni düşünüyor mu? sorusu... Eski sevgilin seni gerçekten özlüyor mu, yoksa hayatına çoktan devam mı etti?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Sence o ilişkide sen nasıldın?

4. Nasıl ayrıldınız?

5. Seni sosyal medyada hala takip ediyor mu?

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6. Onun şu an biriyle birlikte olduğunu öğrensen ne hissedersin?

7. Eski sevgilin gururlu biri miydi?

8. Yeni ilişkilerinde senden bahsettiğini duydun mu?

9. Bir yerde karşılaşsan sence ne olurdu?

10. Seni unutamadığını düşünüyor musun?

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Seni hala deli gibi özlüyor!

Zamanın ne kadar hızla geçtiğini fark etmiyor bile. Her gün, her saat, her dakika seninle dolu. Sen, onun zihninde hâlâ taptaze bir hikaye olarak yaşamaya devam ediyorsun. Gözlerini kapattığında, seninle geçirdiği anıları hatırlıyor, gülüşünü, konuşmanı, hatta kokunu bile... Instagram'da story'lerine göz atarken, seninle paylaştığı o özel anları tekrar tekrar yaşıyor. Her bir kare, ona seni hatırlatan bir ayna oluyor. Belki birlikte çekildiğiniz bir fotoğraf, belki seninle geçirdiği bir günün anısı... Her biri, onun kalbinde senin için ayrı bir yer tutuyor. Müzik listesine göz attığında, sana dair şarkılarla karşılaşıyor. Belki birlikte dinlediğiniz bir parça, belki senin ona armağan ettiğin bir şarkı... Her bir nota, onu seninle dolu bir dünyaya götürüyor. Şarkılar, onun seni özlemesine eşlik ediyor, her bir söz seni anımsatıyor. Belki dışarıdan bakıldığında, onun gururu suskunluğunu örtüyor. Belki de seni özlediğini itiraf etmekten çekiniyor. Ancak kalbi, içten içe seni özlüyor. Belki de bu özlem, onun en büyük sırrı... Ancak bir şey kesin ki; sen, onun hayatının en özel hikayesiydin ve hâlâ öylesin.

Seni ara ara özlüyor!

Bir zamanlar onun için her şeyden değerliydin. Günün her saatinde aklına geliyordun, belki de tatlı rüyalarına bile misafir oluyordun. Ancak şimdi, kalbinin pusulası başka bir yönü gösteriyor olabilir. Seni özlüyor, evet, ama bu özlem onun hayatını belirlemiyor. Seninle dolu anıları hala taze, ama artık bu anılarla yaşamıyor. Seninle geçirdiği zamanlar onun için değerli, ama artık yeni bir yol çiziyor ve bu yolda seninle ilgili anılar sadece birer hatıra olarak kalıyor. Seni özlüyor, ama bu özlem onun hayatını belirlemiyor, sadece hatıralarını süslüyor.

O seni özlemiyor!

Onunla geçmişi bir kenara bırakma kararı almak kolay olmadı. Bir zamanlar hayatının merkezinde olan bir kişiyi unutmak, ona olan tüm bağlantıları koparmak, bir anda dünyanın en zor işi gibi görünüyor. Ancak, bazen hayatta bazı kararlar almak zorundayız, ne kadar acı verici olursa olsun. Artık sana ulaşmıyor, seninle ilgili ne bir haber alıyor ne de merak ediyor. O kişi, bir zamanlar seninle aynı yolu paylaşan ve aynı hedeflere doğru ilerleyen biri olmasına rağmen, şimdi tamamen farklı bir yolculuğa çıkmış gibi görünüyor. Bu durum, seni bir yandan üzse de, diğer yandan da kabullenmek zorunda olduğun bir gerçek. Biliyoruz ki, bazı hikâyeler var ki, tamamlanmak yerine yarım kalmak üzere yazılmıştır. Belki de bu hikâyeler, yarıda kalmalarıyla bize hayatın bazen beklenmedik bir şekilde değişebileceğini, her şeyin her zaman planlandığı gibi gitmeyeceğini hatırlatır. Ve belki de bu hikâyeler, bize hayatın her zaman tamamlanmış bir hikâye olmadığını, bazen yarım kalmış hikâyelerin de kendi içinde bir bütünlük taşıdığını gösterir.

Sonuçta, hayatın kendisi bir hikâye ve her hikâyenin de kendi içinde bir anlamı, bir mesajı var. Belki de bu yarım kalmış hikâye, sana hayatın her zaman planlandığı gibi gitmeyeceğini, bazen beklenmedik durumlarla karşılaşabileceğini ve bu durumları kabullenmenin de hayatın bir parçası olduğunu hatırlatmak için var. Ve belki de bu yarım kalmış hikâye, senin kendi hikâyenin bir parçası olmak üzere yazılmıştır.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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