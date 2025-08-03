Eski Sevgilin Seni Ne Kadar Özlüyor?
Birlikte gülüp geçirdiğiniz zamanlar, gizlice baktığınız fotoğraflar ve o acaba hala beni düşünüyor mu? sorusu... Eski sevgilin seni gerçekten özlüyor mu, yoksa hayatına çoktan devam mı etti?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Sence o ilişkide sen nasıldın?
4. Nasıl ayrıldınız?
5. Seni sosyal medyada hala takip ediyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Onun şu an biriyle birlikte olduğunu öğrensen ne hissedersin?
7. Eski sevgilin gururlu biri miydi?
8. Yeni ilişkilerinde senden bahsettiğini duydun mu?
9. Bir yerde karşılaşsan sence ne olurdu?
10. Seni unutamadığını düşünüyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seni hala deli gibi özlüyor!
Seni ara ara özlüyor!
O seni özlemiyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın