Eski Sevgilin Seni Ne Kadar Özlüyor?

Zamanın ne kadar hızla geçtiğini fark etmiyor bile. Her gün, her saat, her dakika seninle dolu. Sen, onun zihninde hâlâ taptaze bir hikaye olarak yaşamaya devam ediyorsun. Gözlerini kapattığında, seninle geçirdiği anıları hatırlıyor, gülüşünü, konuşmanı, hatta kokunu bile... Instagram'da story'lerine göz atarken, seninle paylaştığı o özel anları tekrar tekrar yaşıyor. Her bir kare, ona seni hatırlatan bir ayna oluyor. Belki birlikte çekildiğiniz bir fotoğraf, belki seninle geçirdiği bir günün anısı... Her biri, onun kalbinde senin için ayrı bir yer tutuyor. Müzik listesine göz attığında, sana dair şarkılarla karşılaşıyor. Belki birlikte dinlediğiniz bir parça, belki senin ona armağan ettiğin bir şarkı... Her bir nota, onu seninle dolu bir dünyaya götürüyor. Şarkılar, onun seni özlemesine eşlik ediyor, her bir söz seni anımsatıyor. Belki dışarıdan bakıldığında, onun gururu suskunluğunu örtüyor. Belki de seni özlediğini itiraf etmekten çekiniyor. Ancak kalbi, içten içe seni özlüyor. Belki de bu özlem, onun en büyük sırrı... Ancak bir şey kesin ki; sen, onun hayatının en özel hikayesiydin ve hâlâ öylesin.