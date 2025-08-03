Eski Sevgilin Seni Ne Kadar Özlüyor?

Onunla geçmişi bir kenara bırakma kararı almak kolay olmadı. Bir zamanlar hayatının merkezinde olan bir kişiyi unutmak, ona olan tüm bağlantıları koparmak, bir anda dünyanın en zor işi gibi görünüyor. Ancak, bazen hayatta bazı kararlar almak zorundayız, ne kadar acı verici olursa olsun. Artık sana ulaşmıyor, seninle ilgili ne bir haber alıyor ne de merak ediyor. O kişi, bir zamanlar seninle aynı yolu paylaşan ve aynı hedeflere doğru ilerleyen biri olmasına rağmen, şimdi tamamen farklı bir yolculuğa çıkmış gibi görünüyor. Bu durum, seni bir yandan üzse de, diğer yandan da kabullenmek zorunda olduğun bir gerçek. Biliyoruz ki, bazı hikâyeler var ki, tamamlanmak yerine yarım kalmak üzere yazılmıştır. Belki de bu hikâyeler, yarıda kalmalarıyla bize hayatın bazen beklenmedik bir şekilde değişebileceğini, her şeyin her zaman planlandığı gibi gitmeyeceğini hatırlatır. Ve belki de bu hikâyeler, bize hayatın her zaman tamamlanmış bir hikâye olmadığını, bazen yarım kalmış hikâyelerin de kendi içinde bir bütünlük taşıdığını gösterir.

Sonuçta, hayatın kendisi bir hikâye ve her hikâyenin de kendi içinde bir anlamı, bir mesajı var. Belki de bu yarım kalmış hikâye, sana hayatın her zaman planlandığı gibi gitmeyeceğini, bazen beklenmedik durumlarla karşılaşabileceğini ve bu durumları kabullenmenin de hayatın bir parçası olduğunu hatırlatmak için var. Ve belki de bu yarım kalmış hikâye, senin kendi hikâyenin bir parçası olmak üzere yazılmıştır.