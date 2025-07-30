Senin Ona Hislerin Bitti mi?

Bir perde indi, bir hikaye sona erdi. Belki de hâlâ bazı cümleler dudaklarınızda asılı kalmış olabilir, belki de son birkaç kelimeyi söylemek için fırsatınız olmamıştır. Ancak bu, hâlâ o kişiye karşı bir his beslediğiniz anlamına gelmez. Aksine, bu durum, o kişiye olan duygularınızın artık geçmişte kaldığını, ona olan sevginizin yerini yeni bir duyguya bıraktığını gösterir. Bir sayfa kapandı, belki de biraz hüzünlü, belki de biraz rahatlatıcı. Ancak bu, hayatın sonu değil. Aksine, yeni bir başlangıç, yeni bir hikaye. Belki de daha heyecan verici, belki de daha dolu dolu. Şimdi, yavaş yavaş, adım adım, yeni bir hikâyeye geçiyorsunuz. Bu hikaye, belki de daha önce hiç yaşamadığınız duyguları, deneyimleri ve maceraları içerecek. Kim bilir, belki de bu yeni hikaye, eski hikayenizden çok daha güzel ve heyecan verici olacak.