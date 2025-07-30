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Senin Ona Hislerin Bitti mi?

Senin Ona Hislerin Bitti mi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
30.07.2025 - 13:01

Bazen fark etmeden uzaklaşırız, bazen de hala içten içe bağlanırız… Peki senin durumun ne? Onu düşündüğünde ne hissediyorsun? Hala kalbinin bir köşesinde mi, yoksa her şey çoktan bitti mi? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Onunla son konuşmanızı hatırlıyor musun?

4. Onu gördüğünde ne hissediyorsun?

5. Yeni biriyle flört ederken aklına o geliyor mu?

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6. Onunla ilgili hatıraları ne yaptın?

7. Şu an biri sana onu sorsa, nasıl bahsedersin?

8. Bir daha barışsanız mutlu olur musun?

9. Şu anki ruh halin hangisine yakın?

10. Onunla ilgili bir rüya görsen ne hissedersin?

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Senin ona hislerin hala canlı!

Kalbinin derinliklerinde, hala ona olan hislerin canlı ve taze. Hala onu bekleyen, özleyen ve belki de affetmeye hazır bir yanın var. Bu, kalbinin sesini yüksek sesle duyduğun anlamına geliyor. Ancak unutma ki, duygularınla birlikte aklını da dinlemek önemli. Duygusal kararlar çoğu zaman yanıltıcı olabilir, bu yüzden aklınla da barışmayı unutma. Duyguların ve mantığın arasında bir denge kurmayı başarabilirsen, bu karmaşık durumdan en sağlıklı şekilde çıkabilirsin. Unutma, hayat bir denge ve bu dengeyi kurmak senin elinde. Bu yüzden kalbinin sesini dinlerken, aklının da fikrini almayı ihmal etme.

Senin ona hislerin arada kalmış!

Kalbinin derinliklerinde bir şeylerin hâlâ kıpırdadığını hissediyorsun. Belki bu bir sevgi kıvılcımı, belki de sadece bir alışkanlık. Ya da belki de bu, içinde büyüyen bir boşluk hissi. Bu karmaşık duyguların ne anlama geldiğini tam olarak çözemedin, değil mi? Ama endişelenme, zaman her şeyin ilacıdır. Zaman, bu bulanık duyguları netleştirecek, içinde ne hissettiğini anlamanı sağlayacak. Bırak, kalbinin ritmi seni doğru yere götürsün. Bu, biraz melankolik, biraz da gizemli bir yolculuk olacak. Ancak sonunda, tüm bu duygusal labirentin çıkışını bulacaksın. Ve belki de bu süreçte kendini daha iyi tanıma fırsatı bulacaksın. Sonuçta, hayat bir öğrenme süreci, değil mi?

Senin ona hislerin bitmiş sayılır!

Bir perde indi, bir hikaye sona erdi. Belki de hâlâ bazı cümleler dudaklarınızda asılı kalmış olabilir, belki de son birkaç kelimeyi söylemek için fırsatınız olmamıştır. Ancak bu, hâlâ o kişiye karşı bir his beslediğiniz anlamına gelmez. Aksine, bu durum, o kişiye olan duygularınızın artık geçmişte kaldığını, ona olan sevginizin yerini yeni bir duyguya bıraktığını gösterir. Bir sayfa kapandı, belki de biraz hüzünlü, belki de biraz rahatlatıcı. Ancak bu, hayatın sonu değil. Aksine, yeni bir başlangıç, yeni bir hikaye. Belki de daha heyecan verici, belki de daha dolu dolu. Şimdi, yavaş yavaş, adım adım, yeni bir hikâyeye geçiyorsunuz. Bu hikaye, belki de daha önce hiç yaşamadığınız duyguları, deneyimleri ve maceraları içerecek. Kim bilir, belki de bu yeni hikaye, eski hikayenizden çok daha güzel ve heyecan verici olacak.

Senin ona hislerin tamamen bitmiş!

Duygusal dünyanın derinliklerinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Bir zamanlar kalbinin en derin köşelerinde yer edinen o kişiye dair hislerin artık tamamen yok olmuş. Onu düşündüğünde, kalbinde ne öfke fırtınaları kopuyor, ne de özlem dalgaları kabarıyor. Bu durum, bir dönem hayatını kaplayan duygusal bulutların dağıldığının, kalbinin yaralarının iyileştiğinin ve ruhunun huzura kavuştuğunun bir işareti. Bu, ilerlemenin ve gerçekten özgürleşmenin bir göstergesi. Artık geçmişin ağır zincirlerinden kurtulmuş, duygusal labirentten çıkıp taze bir başlangıç yapmaya hazırsın. Kalbin, tıpkı baharın gelişiyle uyanan doğa gibi, yepyeni başlangıçlara, belki de yeni bir aşka, yeni bir hayata, yeni bir sen'e hazır. Bu, aynı zamanda, hayatın devam ettiğinin, her sonun yeni bir başlangıç olduğunun ve her yıkımın ardından daha güçlü bir yapı inşa edilebileceğinin de bir kanıtı. Bu yüzden, kalbinin kapılarını yeni maceralara, yeni deneyimlere ve yeni duygusal yolculuklara açmaktan çekinme. Çünkü sen artık iyileştin, ilerledin ve gerçekten özgürleştin. İşte bu, kalbinin yepyeni başlangıçlara hazır olduğunun en büyük göstergesi.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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