Senin Ona Hislerin Bitti mi?
Bazen fark etmeden uzaklaşırız, bazen de hala içten içe bağlanırız… Peki senin durumun ne? Onu düşündüğünde ne hissediyorsun? Hala kalbinin bir köşesinde mi, yoksa her şey çoktan bitti mi?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Onunla son konuşmanızı hatırlıyor musun?
4. Onu gördüğünde ne hissediyorsun?
5. Yeni biriyle flört ederken aklına o geliyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Onunla ilgili hatıraları ne yaptın?
7. Şu an biri sana onu sorsa, nasıl bahsedersin?
8. Bir daha barışsanız mutlu olur musun?
9. Şu anki ruh halin hangisine yakın?
10. Onunla ilgili bir rüya görsen ne hissedersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senin ona hislerin hala canlı!
Senin ona hislerin arada kalmış!
Senin ona hislerin bitmiş sayılır!
Senin ona hislerin tamamen bitmiş!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın