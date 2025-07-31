İnsanlar Seni Nasıl Görüyor?
Kendimizi nasıl gördüğümüz önemli ama başkalarının bizi nasıl algıladığı da bir o kadar ilginç ve bazen şaşırtıcı olabilir. Belki sen kendini sıradan hissediyorsun ama çevrendekiler seni ilham verici biri olarak görüyor olabilir! Peki gerçekten, arkadaşların, ailen, tanıdıkların seni nasıl algılıyor?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Kalabalık ortamlarda nasıl davranırsın?
4. İnsanlar genellikle sana ne için danışır?
5. Dış görünüşünle ilgili en çok hangi yorumu alırsın?
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6. Kendini bir kelimeyle tanımlasan bu ne olurdu?
7. İnsanlarla tartıştığında genelde ne yaparsın?
8. İlk randevuda sen?
9. İnsanların sana en çok söylediği cümle?
10. Bir partide seni nerede buluruz?
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İnsanlar seni ağırbaşlı görüyor!
İnsanlar seni sıcakkanlı görüyor!
İnsanlar seni gizemli görüyor!
İnsanlar seni eğlenceli görüyor!
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