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Seni Aşktan Ne Soğutur?

Seni Aşktan Ne Soğutur?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
02.08.2025 - 17:01

Aşk… bazen kalbimizi göğe çıkarır, bazen de yere çarpar. Herkesin ilişkilere dair bir soğuma noktası vardır. Peki senin için o kırılma noktası ne? Bir mesaj eksikliği mi, güven sorunu mu, yoksa duygusal mesafeler mi?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Bir ilişkinin en temel yapı taşı nedir?

4. Aşağıdaki sözlerden en katlanamadığın hangisi?

5. Bir ilişki senin için ne zaman bitmiş sayılır?

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6. İlişkide en korktuğun şey?

7. Partnerinin her şeyini seninle paylaşmaması seni nasıl etkiler?

8. Sana göre birinin sevdiğini göstermesi nasıl olmalı?

9. Kavga ettiniz, ne beklersin?

10. İlişkide en çok hangisi seni tüketir?

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Seni güvensizlik soğutur!

Aşkın en saf haliyle senin kalbinde yankılanan melodisi, güvenden başka bir şey değil. Bu, senin için aşkın en temel, en değerli taşı... Ancak bu değerli taş bir kez kırıldığında, onu eski haline döndürmek, tıpkı bir sanat eserini restore etmek kadar zor, belki de daha da zor olur. Yalanlar, gizli saklı konuşmalar, tutarsızlıklar... İşte bunlar senin aşkın buzdağını eriten unsurlar. Senin için aşk, şeffaflık, dürüstlük ve sadakat üzerine kurulu bir kale gibi. Bu kaleye zarar veren her şey, seni hızla soğutur ve aşkın sıcaklığını bir anda dondurur. Böylece, aşkın sıcaklığından soğuk yalnızlığa düşen bir kalp, belki de bir daha asla eski sıcaklığını bulamaz. Bu nedenle, senin aşk anlayışında güven, her şeyden önce gelir ve bu, senin aşkın en temel taşıdır.

Seni ilgisizlik soğutur!

Aşkın dilini konuşanlar, sevginin ilgiyle beslendiğini çok iyi bilirler. Sen de onlardan birisin, değil mi? Sevginin, küçük jestlerle, bakışlarda saklı gülümsemelerle, zamanında gelen bir mesajla, belki de bir 'Nasılsın?' sorusuyla gösterildiğine yürekten inanıyorsun. Bir an durup düşün, aşkı ve sevgiyi nasıl tanımlarsın? Belki de senin için aşk, birlikte geçirilen zamanın kalitesi, birlikte yaşanan anıların yoğunluğu, birlikte atılan kahkahaların sesidir. Sevgi ise, belki de birlikte paylaşılan sessiz anlardır, birlikte aşılan zorluklardır, birlikte kutlanan başarıların coşkusudur. Fakat ne olur ne olmaz, mesajlar gecikmeye başlarsa, göz göze gelmeler azalırsa, o zaman ne olur? İşte o zaman, senin de içinde bir yerlerde buzlar oluşmaya başlar. Sevilmeyi hissetmediğin an, aşkın da sıcaklığını yitirdiğini hissedersin. Sevgi, ilgi görmeyince solgunlaşır, aşk ise sevilmeyi hissetmeyince kaybolur gider. Bu yüzden, sevgiye ve aşka dair her şeyi bir kenara bırak, en önemli olanı hatırla: Sevdiğini hissettir, sevildiğini hisset. Çünkü aşk ve sevgi, sadece hissedildiği kadar vardır.

Seni emek verilmemesi soğutur!

Aşkın yükünü tek başına taşımak, seni hızla tüketen bir süreç, bir yangın yerine dönen kalbinin külünü süpürmek gibi. Her zaman senin düşünmen, her daim senin toparlaman gerektiği bir ilişki... Bu durum, bir yük taşıyanın omuzlarındaki ağırlığı, bir yorgun savaşçının savaş alanındaki tükenmişliği gibi. Ah, bu yorucu ve tükenmişlik hissi veren durumlar... Fakat bir noktada durup derin bir nefes alırsın, tıpkı bir maraton koşucusunun son çizgiyi geçtikten sonra soluklanması gibi ve kendine 'yeter' dersin. Çünkü unutmamak gerekir ki, aşk bir duygusal dans ve bu dansı tek başına yapmak imkansız. Aşk, iki kişilik bir oyun, iki kişilik bir yolculuk. Her adımı birlikte atılan, her zorluğu birlikte aşılan bir macera. Tıpkı bir dağ tırmanışında olduğu gibi, birlikte zirveye ulaşmak, birlikte başarıya ulaşmak. İşte gerçek aşkın tanımı bu, birlikte atılan adımların, birlikte aşılan zorlukların hikayesi.

Seni anlaşılmamak soğutur!

Bir ilişkide en önemli şeylerden biri, duygularınızı ve düşüncelerinizi özgürce ifade edebilmektir. Ancak, bunu yapamadığınızı hissettiğinizde, durum biraz karmaşıklaşabilir. Kendinizi anlatamadığınız, iç dünyanızı paylaşamadığınız bir ilişkide, adeta bir labirentin içinde kaybolmuş gibi hissedebilirsiniz. Bu, hiçbirimizin istemeyeceği bir durum, değil mi? Bir ilişkide karşılıklı anlayış ve empati olmazsa, o ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi neredeyse imkansızdır. Eğer konuştuğunuzda karşılık bulamıyor, duygularınızı ve düşüncelerinizi anlatmaya çalıştığınızda karşınızdaki kişi sizi dinlemiyorsa, bu durum ilişkinizi zor bir hale getirebilir. Aşk, bir diyalog ve karşılıklı anlayış üzerine kuruludur. Eğer bu unsurlar eksikse, aşkın da çok uzun sürmeyeceğini söyleyebiliriz. Belki de bu durumda, kendinizi ve duygularınızı daha çok önemseyerek, sizi dinleyen ve anlayan birini bulmanız gerekebilir. Unutmayın, aşk bir yarış değil, bir yolculuktur ve bu yolculukta kendinizi rahat hissetmeniz önemlidir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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