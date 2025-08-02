Seni Aşktan Ne Soğutur?

Aşkın en saf haliyle senin kalbinde yankılanan melodisi, güvenden başka bir şey değil. Bu, senin için aşkın en temel, en değerli taşı... Ancak bu değerli taş bir kez kırıldığında, onu eski haline döndürmek, tıpkı bir sanat eserini restore etmek kadar zor, belki de daha da zor olur. Yalanlar, gizli saklı konuşmalar, tutarsızlıklar... İşte bunlar senin aşkın buzdağını eriten unsurlar. Senin için aşk, şeffaflık, dürüstlük ve sadakat üzerine kurulu bir kale gibi. Bu kaleye zarar veren her şey, seni hızla soğutur ve aşkın sıcaklığını bir anda dondurur. Böylece, aşkın sıcaklığından soğuk yalnızlığa düşen bir kalp, belki de bir daha asla eski sıcaklığını bulamaz. Bu nedenle, senin aşk anlayışında güven, her şeyden önce gelir ve bu, senin aşkın en temel taşıdır.