Seni Aşktan Ne Soğutur?

Aşkın yükünü tek başına taşımak, seni hızla tüketen bir süreç, bir yangın yerine dönen kalbinin külünü süpürmek gibi. Her zaman senin düşünmen, her daim senin toparlaman gerektiği bir ilişki... Bu durum, bir yük taşıyanın omuzlarındaki ağırlığı, bir yorgun savaşçının savaş alanındaki tükenmişliği gibi. Ah, bu yorucu ve tükenmişlik hissi veren durumlar... Fakat bir noktada durup derin bir nefes alırsın, tıpkı bir maraton koşucusunun son çizgiyi geçtikten sonra soluklanması gibi ve kendine 'yeter' dersin. Çünkü unutmamak gerekir ki, aşk bir duygusal dans ve bu dansı tek başına yapmak imkansız. Aşk, iki kişilik bir oyun, iki kişilik bir yolculuk. Her adımı birlikte atılan, her zorluğu birlikte aşılan bir macera. Tıpkı bir dağ tırmanışında olduğu gibi, birlikte zirveye ulaşmak, birlikte başarıya ulaşmak. İşte gerçek aşkın tanımı bu, birlikte atılan adımların, birlikte aşılan zorlukların hikayesi.