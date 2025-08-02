Seni Aşktan Ne Soğutur?
Aşk… bazen kalbimizi göğe çıkarır, bazen de yere çarpar. Herkesin ilişkilere dair bir soğuma noktası vardır. Peki senin için o kırılma noktası ne? Bir mesaj eksikliği mi, güven sorunu mu, yoksa duygusal mesafeler mi?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir ilişkinin en temel yapı taşı nedir?
4. Aşağıdaki sözlerden en katlanamadığın hangisi?
5. Bir ilişki senin için ne zaman bitmiş sayılır?
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6. İlişkide en korktuğun şey?
7. Partnerinin her şeyini seninle paylaşmaması seni nasıl etkiler?
8. Sana göre birinin sevdiğini göstermesi nasıl olmalı?
9. Kavga ettiniz, ne beklersin?
10. İlişkide en çok hangisi seni tüketir?
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Seni güvensizlik soğutur!
Seni ilgisizlik soğutur!
Seni emek verilmemesi soğutur!
Seni anlaşılmamak soğutur!
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