Senin En Red Flag Özelliğin Ne?
Herkesin biraz 'red flag' yanı olabilir... Ama bazılarımızda bu özellik, alarm zili gibi çalar! Peki ya sende? Aşırı kıskançlık mı, iletişim kurmaktan kaçmak mı, yoksa geçmişe takılı kalmak mı? Bu testte vereceğin cevaplarla en baskın red flag özelliğini öğreneceğiz.
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir ilişkiye başladığında ilk dikkat ettiğin şey ne olur?
4. Karşındaki kişi sana geç cevap verdiğinde ne hissedersin?
5. Sık sık trip atar mısın?
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6. Bir tartışmada hangisi sana daha yakın?
7. En büyük korkun hangisi?
8. Birinin seni çok sevmesi seni korkutur mu?
9. Sinirlenince ne yaparsın?
10. Sana göre ilişki nedir?
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Senin red flag özelliğin aşırı kıskançlığın!
Senin en red flag özelliğin içine atmak ve susmak!
Senin en red flag özelliğin geçmişe takılı kalmak!
Senin en red flag özelliğin manipülasyon!
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