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Senin En Red Flag Özelliğin Ne?

Senin En Red Flag Özelliğin Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
03.08.2025 - 10:41

Herkesin biraz 'red flag' yanı olabilir... Ama bazılarımızda bu özellik, alarm zili gibi çalar! Peki ya sende? Aşırı kıskançlık mı, iletişim kurmaktan kaçmak mı, yoksa geçmişe takılı kalmak mı? Bu testte vereceğin cevaplarla en baskın red flag özelliğini öğreneceğiz.

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Bir ilişkiye başladığında ilk dikkat ettiğin şey ne olur?

4. Karşındaki kişi sana geç cevap verdiğinde ne hissedersin?

5. Sık sık trip atar mısın?

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6. Bir tartışmada hangisi sana daha yakın?

7. En büyük korkun hangisi?

8. Birinin seni çok sevmesi seni korkutur mu?

9. Sinirlenince ne yaparsın?

10. Sana göre ilişki nedir?

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Senin red flag özelliğin aşırı kıskançlığın!

Aşkın ve tutkunun en büyük temsilcisi sensin. Sevdiğin zaman tüm kalbinle seviyorsun, bu da seni oldukça özel kılıyor. Ancak bir yandan da bu durum, sevdiğin kişiye nefes alacak alan bırakmamana neden olabiliyor. Kıskançlık, duygularının en belirgin yanı ve belki de en büyük 'red flag' özelliğin. Bir ilişkide kıskançlık, belirli bir ölçüde normal ve hatta sağlıklı olabilir. Ancak senin durumunda bu, biraz fazla olabiliyor. Sevdiğin kişiye adeta bir gölge gibi takılıyor, onun her hareketini izliyor ve sürekli olarak ne yaptığını kontrol etmek istiyorsun. Bu durum, karşı tarafı boğabilir ve ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini engelleyebilir. Unutma, aşkın temelinde güven yatar. Bir ilişkide her iki tarafın da özgür olabilmesi, kendi hayatlarını yaşayabilmesi ve birbirlerine güven duyabilmesi gerekir. Eğer sevdiğin kişiye bu özgürlüğü verebilir ve ona güven duyabilirsen, ilişkin daha sağlıklı ve mutlu bir hale gelebilir. Dolayısıyla, kıskançlık konusunda biraz daha dikkatli olmalı ve bu konuda kendini geliştirmeye çalışmalısın. Bu, hem senin hem de sevdiğin kişinin daha mutlu olmasını sağlayacaktır. Unutma, aşk bir yarış değil, iki kişinin birlikte yürüdüğü bir yolculuktur. Bu yolculukta her iki tarafın da rahat ve mutlu olabilmesi için, kıskançlık duygusunu kontrol altında tutmayı öğrenmelisin.

Senin en red flag özelliğin içine atmak ve susmak!

Senin en büyük red flag'in duygularını bastırmak olabilir. Ne hissettiğini ifade etmek yerine, içinde biriktiriyorsun ve bu durum, ilişkini adım adım, farkında olmadan yıpratıyor. Kendi iç dünyanda biriken duygusal fırtınaları, bir çırpıda sözcüklere döküp rüzgarını kesmek yerine, sessizliği tercih ediyorsun. Ancak bu sessizliğin, ilişkini ve seni nasıl yıprattığını fark etmiyor musun? Bak, burada sana bir önerimiz var: açık iletişim. Evet, belki ilk başta zor gelebilir, belki de biraz korkutucu. Ama inan bize, bu, senin ve ilişkinin kurtuluşu olabilir. Kendini ifade etmek, duygularını özgürce paylaşmak, ne hissettiğini anlatmak... İşte bu, senin ve ilişkin için bir dönüm noktası olabilir. Hem kendini daha iyi anlama, hem de partnerine daha iyi anlatma fırsatı bulabilirsin. Unutma, duygularını bastırmak yerine onları ifade etmek, seni daha güçlü kılar. İçinde biriktirdiğin duygusal yükü hafifletir ve ilişkine taze bir nefes getirir. Kendini ifade etmeye başladığın andan itibaren, ilişkini ve kendini daha iyi anlayacak, daha mutlu ve huzurlu olacaksın. Çünkü açık iletişim, her zaman en iyi çözüm yolu olmuştur.

Senin en red flag özelliğin geçmişe takılı kalmak!

Bir göz at, hala o eski defterlerin arasında kaybolmuş durumdasın. Geçmişin hayaletleri, yeni ilişkilerin kapısını çalıyor ve sen onları içeri buyur ediyorsun. Geçmişin izleri, yeni ilişkilerinde bile seninle birlikte geliyor, adeta seninle dans ediyor. Ancak unutma ki, eskiyi bırakmadıkça, geçmişin karanlık koridorlarında dolaşmaktan vazgeçmedikçe, yeniye yer açamazsın. Yeni bir başlangıç, yeni bir aşk, yeni bir macera... Hepsi eski defterlerin tozlu sayfaları arasında kaybolup gidiyor. Yani, geçmişi geride bırakmanın zamanı geldi. Yeniye yer aç, yeni bir hikayenin kapılarını arala ve hayatının yeni bölümünü yazmaya başla.

Senin en red flag özelliğin manipülasyon!

Bir şeyler elde etmek için kullandığımız yöntemlerden biri, zaman zaman trip atmak ya da kendimizi geri çekmek olabiliyor. Biliyoruz, bu taktikler kısa vadede işe yarıyor ve istediğimiz sonuçları alabiliyoruz. Ancak, durun ve biraz düşünün. Bu tür davranışlar, uzun vadede ilişkilerimizi zedeleyebilir ve belki de en değer verdiğimiz kişileri bile bize karşı soğuklaştırabilir. Biraz netlik ve açıklıkla durumu ele almayı deneyin. Kendinizi ifade etme şekliniz, sizin ne kadar güçlü olduğunuzu belirler. Kendinizi açıkça ifade etmek, sizi daha güçlü kılar ve ilişkilerinizde daha sağlıklı bir iletişim kurmanızı sağlar. Unutmayın, trip atmak ya da kendinizi geri çekmek belki kısa vadede işe yarayabilir ama uzun vadede bu tür davranışlar ilişkilerinizi zedeleyebilir. Bu yüzden, netlik ve açıklık her zaman sizi daha güçlü kılar ve ilişkilerinizi daha sağlıklı bir hale getirir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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