Senin En Red Flag Özelliğin Ne?

Aşkın ve tutkunun en büyük temsilcisi sensin. Sevdiğin zaman tüm kalbinle seviyorsun, bu da seni oldukça özel kılıyor. Ancak bir yandan da bu durum, sevdiğin kişiye nefes alacak alan bırakmamana neden olabiliyor. Kıskançlık, duygularının en belirgin yanı ve belki de en büyük 'red flag' özelliğin. Bir ilişkide kıskançlık, belirli bir ölçüde normal ve hatta sağlıklı olabilir. Ancak senin durumunda bu, biraz fazla olabiliyor. Sevdiğin kişiye adeta bir gölge gibi takılıyor, onun her hareketini izliyor ve sürekli olarak ne yaptığını kontrol etmek istiyorsun. Bu durum, karşı tarafı boğabilir ve ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini engelleyebilir. Unutma, aşkın temelinde güven yatar. Bir ilişkide her iki tarafın da özgür olabilmesi, kendi hayatlarını yaşayabilmesi ve birbirlerine güven duyabilmesi gerekir. Eğer sevdiğin kişiye bu özgürlüğü verebilir ve ona güven duyabilirsen, ilişkin daha sağlıklı ve mutlu bir hale gelebilir. Dolayısıyla, kıskançlık konusunda biraz daha dikkatli olmalı ve bu konuda kendini geliştirmeye çalışmalısın. Bu, hem senin hem de sevdiğin kişinin daha mutlu olmasını sağlayacaktır. Unutma, aşk bir yarış değil, iki kişinin birlikte yürüdüğü bir yolculuktur. Bu yolculukta her iki tarafın da rahat ve mutlu olabilmesi için, kıskançlık duygusunu kontrol altında tutmayı öğrenmelisin.