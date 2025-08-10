onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Yaparım/Yapmam Testine Göre Ne Kadar Güvenilirsin?

Yaparım/Yapmam Testine Göre Ne Kadar Güvenilirsin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
10.08.2025 - 12:01

Güven, ilişkilerin en sağlam temeli…  Peki sen söz verdiğinde arkasında durur musun, yoksa bir bahanen her zaman hazır mı? Vereceğin cevaplara göre insanlar sana ne kadar güvenebilir, birlikte bakalım!

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sır verildiğinde asla kimseye söylemeden saklar mısın?

2. Yanlış anlaşılmasın diye açık açık dürüstlükle konuşur musun?

3. Bir arkadaşın borç istese, imkanın varsa hemen verir misin?

4. Başkasının hakkını savunmak için ses çıkarır mısın?

5. Sana karşı hata yapan birini affedebilir misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Çok sevdiğin bir şeyi, ihtiyacı olan birine verir misin?

7. Bir arkadaşını başka biri kötülediğinde onu savunur musun?

8. Sevdiğin biri senden hoşlanmadığını söylese geri çekilir misin?

9. Kimse görmese çöpünü yere atar mısın?

10. İstemediğin halde evet demek zorunda kaldığında sonradan dürüstçe açıklar mısın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen %100 güvenilirsin!

Bir söz verdiğinde, o söz senin için bir senet kadar değerli. İnsanlar senin dürüstlüğünü ve güvenilirliğini bildikleri için, seninle ilgili her konuda gözleri kapalı güven duyuyorlar. Sözlerin ve eylemlerin arasındaki bu tutarlılık, seni diğerlerinden ayrı bir yere koyuyor. Bir sırrı saklamak konusunda da eşsiz bir yeteneğe sahipsin. İnsanlar, en derin sırlarını bile seninle paylaşmayı tercih ediyorlar çünkü onlar, sırlarının seninle güvende olduğunu biliyorlar. Bu, senin karakterinin en önemli yönlerinden biri ve bu özellik, insanların sana olan güvenini daha da artırıyor. Desteğini esirgemeyen, her zaman yanında duran biri olman, insanların sana olan saygısını ve sevgisini kazanmanın bir başka yolu. Seninle birlikte olan herkes, zor zamanlarında bile senin onların yanında olacağını biliyor. Bu, sadece bir dostun değil, aynı zamanda bir liderin de taşıması gereken bir özellik. Senin gibi insanlar, bu dünyada az bulunur. Bu yüzden, seninle tanışmak ve seninle zaman geçirmek, herkes için büyük bir ayrıcalık. Seninle olan her an, insanların hayatında özel bir yer kaplıyor ve seninle geçirilen her dakika, unutulmaz bir anıya dönüşüyor.

Sen %20 güvenilirsin!

Hayatın ritmi, bazen seni 'önce ben' demeye itiyor, değil mi? Kendi ihtiyaçlarını, arzularını ve hayallerini öncelikli kılmak, her zaman kötü bir şey olmamalı. Ancak, bu durumda biraz dikkatli olmakta fayda var. Çünkü sözlerin ve eylemlerin arasında bir tutarsızlık varsa, bu durum insanların sana karşı biraz temkinli olmalarına neden olabilir. Bir an durup düşün. Sözlerinle eylemlerin arasında bir uçurum var mı? Eğer öyleyse, bu durumun farkına varmak bile büyük bir adım. İnsanlar genellikle sözlerine değil, eylemlerine bakarlar. Eğer sen de bu tutarsızlığı fark ettiysen, belki de değişme zamanı gelmiştir. Unutma, güven zamanla inşa edilir ve bu süreçte sabırlı olmak gerekir. Ancak, değişim için hiçbir zaman geç değildir. Kendi içindeki bu dönüşümü başlatmak için, belki de ilk adımı atmanın tam zamanıdır. Kendi hayatının kaptanı ol, rotanı çiz ve bu yolculuğa başla. Unutma, her zaman kendini geliştirebilir ve daha iyi bir insan olabilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın