Yaparım/Yapmam Testine Göre Ne Kadar Güvenilirsin?
Güven, ilişkilerin en sağlam temeli… Peki sen söz verdiğinde arkasında durur musun, yoksa bir bahanen her zaman hazır mı? Vereceğin cevaplara göre insanlar sana ne kadar güvenebilir, birlikte bakalım!
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sır verildiğinde asla kimseye söylemeden saklar mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yanlış anlaşılmasın diye açık açık dürüstlükle konuşur musun?
3. Bir arkadaşın borç istese, imkanın varsa hemen verir misin?
4. Başkasının hakkını savunmak için ses çıkarır mısın?
5. Sana karşı hata yapan birini affedebilir misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Çok sevdiğin bir şeyi, ihtiyacı olan birine verir misin?
7. Bir arkadaşını başka biri kötülediğinde onu savunur musun?
8. Sevdiğin biri senden hoşlanmadığını söylese geri çekilir misin?
9. Kimse görmese çöpünü yere atar mısın?
10. İstemediğin halde evet demek zorunda kaldığında sonradan dürüstçe açıklar mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen %100 güvenilirsin!
Sen %20 güvenilirsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın