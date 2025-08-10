Senin En İyi Yılın Hangisiydi?
Her yıl bir şeyler değişir ama bazı yıllar vardır ki unutulmaz. Aşık olmuşsundur, bir hayalin gerçek olmuştur ya da sonunda “Bu yıl ben çok iyiyim ya!” dediğin zamanlardır. Peki senin o muhteşem yılın hangisiydi?
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Kendini en çok ne zaman mutlu hissedersin?
4. En unutulmaz yaz tatilin hangi yaşındaydı?
5. Sosyal medya senin için ne ifade ediyor?
6. Hayatının dönüm noktası neydi?
7. En çok hangi duygunun peşinden gidersin?
8. Tatlılardan birini seçer misin?
9. O yıl yeniden yaşansa, neyi farklı yapardın?
10. Aşk deyince aklına ilk gelen şey ne?
Senin en iyi yılın 2009!
Senin en iyi yılın 2013!
Senin en iyi yılın 2017!
Senin en iyi yılın 2023!
