onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Senin En İyi Yılın Hangisiydi?

Senin En İyi Yılın Hangisiydi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
10.08.2025 - 10:50

Her yıl bir şeyler değişir ama bazı yıllar vardır ki unutulmaz. Aşık olmuşsundur, bir hayalin gerçek olmuştur ya da sonunda “Bu yıl ben çok iyiyim ya!” dediğin zamanlardır. Peki senin o muhteşem yılın hangisiydi? 

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Kendini en çok ne zaman mutlu hissedersin?

4. En unutulmaz yaz tatilin hangi yaşındaydı?

5. Sosyal medya senin için ne ifade ediyor?

5. Sosyal medya senin için ne ifade ediyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Hayatının dönüm noktası neydi?

7. En çok hangi duygunun peşinden gidersin?

8. Tatlılardan birini seçer misin?

9. O yıl yeniden yaşansa, neyi farklı yapardın?

10. Aşk deyince aklına ilk gelen şey ne?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Senin en iyi yılın 2009!

Ah, 2009! O yıl senin için adeta bir enerji deposuydu, umutlarla dolup taşan bir zaman dilimiydi. Her yeni güne, kalbinin en saf ve temiz köşelerinden biriyle karşı koyuyordun. Her şey, tıpkı bir çocuğun gözünden bakıldığında olduğu gibi, senin için de büyülü ve heyecan vericiydi. Günlerin, merakla dolu, bilinmeyene olan açlığınla şekilleniyordu. Her yeni deneyim, her yeni insan, her yeni yer senin için bir keşifti. Hayatının her alanında, tüm varlığınla, tüm duyularınla yaşamayı seçmiştin. Ve bu yaşama biçimi, seni daha da canlı, daha da parlak kılmıştı. Peki, şimdi neredesin? O saf coşkuyu, o çocuksu merakı hâlâ içinde hissedebiliyor musun? Belki de zaman zaman kendini kaybettiğin, yetişkinliğin getirdiği sorumlulukların arasında boğulduğun olmuştur. Ancak unutma, o çocuk yanın hâlâ seninle. O, senin en içten gelen sevinçlerini, en büyük hayallerini taşıyor. Belki de şimdi, tam da bu an, onu yeniden keşfetme zamanıdır. Kendi içindeki o çocuğu bul, onunla yeniden tanış ve onunla birlikte hayata dair merakını, coşkunu yeniden canlandır. Çünkü o çocuk, senin en gerçek, en saf hâlin. Ve o, hâlâ seninle.

Senin en iyi yılın 2013!

2013, senin için öylesine bir yıl olabilir mi? Hayır, hayır, kesinlikle öyle değil. Belki de bu yıl, kalbinin en hızlı attığı, nefesinin en çok kesildiği, duygularının en yoğun olduğu yıl oldu. 2013, aşka dair unutulmaz bir anın, belki de ilk kalp kırıklığın ya da en masum heyecanın sahnesi oldu. Bir an dur ve düşün. Belki de o yıl, aşkın ne olduğunu ilk kez hissettiğin yıldı. Belki de o ilk heyecanlı bakışlar, ilk çekingen gülümsemeler, ilk el sıkışmalar, ilk sarılmalar... Hepsi o yıl, 2013'te gerçekleşti. Ya da belki de tam tersi, o yıl kalbin ilk kez kırıldı. İlk aşk acısı, ilk gözyaşları, ilk hüzün... Tüm bu duyguları ilk kez o yıl, 2013'te yaşadın. Ama ne olursa olsun, 2013 senin duygularınla barıştığın, kendini daha iyi tanıdığın, aşkın ne olduğunu anladığın bir yıl oldu. Bu yıl, belki de hayatının en önemli yılı oldu. Sonuç olarak, 2013 senin için bir dönüm noktası oldu. İster aşka dair unutulmaz bir anı, ister ilk kalp kırıklığını, ister en masum heyecanını yaşadığın yıl olsun, 2013 senin duygularınla barıştığın, kendini daha iyi anladığın ve hayatının belki de en önemli dönemini yaşadığın yıl oldu.

Senin en iyi yılın 2017!

Hayatın karmaşık labirentinde belki de ilk defa kendini buldun, belki de kendi içinde bir savaş verip, büyük bir karar aldın. Belki de hayatının gidişatını değiştirecek cesur bir adım attın. Artık eskisi gibi değildin, çünkü hayat seni şekillendirmiş, seni olgunlaştırmıştı. 2017 yılı, senin için bir dönüşüm yılıydı, olgunlaşmanın başlangıç noktasıydı. Bir anda fark ettin ki, artık eski 'sen' yok. Yerinde daha bilinçli, daha kararlı ve daha cesur bir 'sen' vardı. Belki de bu, hayatın sana sunduğu en güzel hediye oldu. Kendini keşfetmek, hayata dair bazı şeyleri çözmek, belki de en zor kararları bile vermek... İşte tüm bunlar 2017 yılının sana getirdiği değişimlerdi. Bu yıl, hayatının en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Belki de ilk defa kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğrendin, belki de ilk defa hayatın gerçeklerini gözlerinle gördün. Ama ne olursa olsun, bu yıl seni sen yapan tüm deneyimlerle doluydu. 2017, senin için bir başlangıçtı. Olgunlaşmanın, kendini bulmanın, hayatı anlamanın başlangıcı... Ve belki de en önemlisi, kendi hayatının kahramanı olmanın başlangıcı...

Senin en iyi yılın 2023!

2023 senin için adeta bir yıldız gibi parladığın bir dönem oldu. Hedeflerinle arandaki mesafe kısalırken, belki de hiç olmadığı kadar kendinle samimi bir ilişki kurma fırsatı buldun. Bu süreçte, belki de ilk kez, olgunluğunun ve gücünün farkına vardın. Kendini keşfettiğin, gerçek benliğini ortaya koyduğun bu yıl, adeta bir dönüm noktası oldu senin için. Ve işin en güzel yanı ne biliyor musun? O parlak ışığın hala üzerinde duruyor. Geçtiğimiz yıl boyunca kazandığın tüm bu değerli deneyimler ve özgüven, hala seninle. Kendine olan inancın, hedeflerine olan bağlılığın ve elde ettiğin başarılar, hala seninle. Ve en önemlisi, o yıldız gibi parlayan ışığın hala seninle. Bu ışık, senin içindeki gücü, kararlılığı ve azmi temsil ediyor ve bu yolda ilerlemeye devam ettiğin sürece, seninle kalacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın