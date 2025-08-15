onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Eski Kafalısın?

Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Eski Kafalısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
15.08.2025 - 13:01

Teknoloji, trendler, sosyal medya… Dünya hızla değişiyor. Ama bazı alışkanlıklar vardır ki zamana meydan okur. Peki sen yeniliklere açık biri misin, yoksa hala eski usul yaşamayı mı seviyorsun?

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Mektup ya da kartpostal göndermeyi seviyor musun?

2. Eskiden her şey daha güzeldi cümlesini sık kurar mısın?

3. Fotoğraflarını hala albümlerde saklıyor musun?

4. Televizyon karşısında haber izlemek günlük rutinin mi?

5. İnternetten alışveriş yapmak yerine mağazaya gitmeyi mi tercih edersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sosyal medya gereksiz diye düşündüğün oluyor mu?

7. Eski dizileri/filmleri yeni yapımlardan daha çok mu seviyorsun?

8. Kahveni cezvede yapmayı mı tercih edersin?

9. Komşuluk eskisi gibi değil diye düşündüğün oluyor mu?

10. Günlük tutuyor musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen çok eski kafalısın!

Zamanın hızla ilerleyişi ve modern yaşamın getirdiği yenilikler seni pek etkilemiyor. Eski usul bir hayat tarzını tercih ediyorsun ve nostalji rüzgarlarına kapılmaktan keyif alıyorsun. Yeni alışkanlıklar edinmek yerine, bildiğin ve sevdiğin rutinlerini sürdürmeyi seçiyorsun. 'Ah nerede o eski günler...' deyip geçmişe özlem duyduğun anlar senin için vazgeçilmez. Bu söz, senin hayat felsefeni ve yaşam tarzını özetleyen mottolarından biri haline gelmiş durumda. Her ne kadar zaman hızla ilerlese de, sen kendi hızında ve tarzında yaşamaktan vazgeçmiyorsun. Bu durum, senin karakterinin en belirgin ve sevilen özelliklerinden biri.

Sen hiç eski kafalı değilsin!

Sen, modern dünyanın hızla değişen ritmini yakalayan birisin. Teknolojiye olan aşkın, her yeni trendi takip etme isteğin ve sosyal medya dünyasında parmaklarının hızına yetişemeyenlerden oluşan bir hayran kitlen var. Eski kafalı olmak? Hayır, bu kelime senin lügatında bile yok. Senin için her yeni gün, yeni bir keşif, yeni bir heyecan demek. Teknolojiyi sadece kullanmakla kalmıyor, onu anlıyor, onunla birlikte büyüyor ve gelişiyorsun. Son çıkan telefon modelini değil, onun içindeki işlemciyi, kamera özelliklerini, batarya kapasitesini merak ediyorsun. Teknolojiye olan bu tutkun, seni her zaman bir adım öne taşıyor. Trendler konusunda da oldukça bilgili ve öncüsün. Moda dünyasının nabzını tutuyor, yeni çıkan her trendi ilk sen deniyor ve yorumluyorsun. Sadece kıyafetlerle sınırlı kalmıyor, yaşam tarzı, dekorasyon, makyaj trendlerini de yakından takip ediyorsun. Sosyal medya ise senin için bir yaşam alanı. İnstagram, Twitter, Facebook, Snapchat... Hangi platform olursa olsun, sen oradasın. Paylaşımlarınla, yorumlarınla, beğenilerinle aktif bir sosyal medya kullanıcısısın. Aynı zamanda sosyal medyada oluşan trendleri, viral olan videoları, popüler hashtagleri de yakından takip ediyorsun. Eski kafalı olmak mı? Bu kelime seninle alakasız. Sen, modern dünyanın hızla değişen ritmini yakalayan, yeniliklere açık, meraklı ve enerjik bir bireysin. Her zaman yeniye, günceliğe, ilerlemeye odaklısın. Bu yüzden eski kafalı olmak, senin dünyanda var olmayan bir kavram. Sen, her zaman yeniliklerin peşinde koşan, değişimin öncüsü olan bir insansın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın