Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Eski Kafalısın?
Teknoloji, trendler, sosyal medya… Dünya hızla değişiyor. Ama bazı alışkanlıklar vardır ki zamana meydan okur. Peki sen yeniliklere açık biri misin, yoksa hala eski usul yaşamayı mı seviyorsun?
Hadi teste!
1. Mektup ya da kartpostal göndermeyi seviyor musun?
2. Eskiden her şey daha güzeldi cümlesini sık kurar mısın?
3. Fotoğraflarını hala albümlerde saklıyor musun?
4. Televizyon karşısında haber izlemek günlük rutinin mi?
5. İnternetten alışveriş yapmak yerine mağazaya gitmeyi mi tercih edersin?
6. Sosyal medya gereksiz diye düşündüğün oluyor mu?
7. Eski dizileri/filmleri yeni yapımlardan daha çok mu seviyorsun?
8. Kahveni cezvede yapmayı mı tercih edersin?
9. Komşuluk eskisi gibi değil diye düşündüğün oluyor mu?
10. Günlük tutuyor musun?
Sen çok eski kafalısın!
Sen hiç eski kafalı değilsin!
