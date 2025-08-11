İlişkiniz Ne Kadar Toksik?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Kıskançlık düzeyi nasıl?
4. Tartışmalarda ne olur?
5. Kendini onun yanında yeterli hissediyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sosyal çevrene karşı seni nasıl etkiliyor?
7. Özür dilemek kimden daha çok gelir?
8. Partnerin seni sürekli sorguya çeker mi?
9. Özgüvenin bu ilişkide arttı mı yoksa azaldı mı?
10. Sensiz yapamam gibi sözleri sık kullanır mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sizin aşkınız oldukça toksik!
Sizin aşkınız toksikleşmeye başlamış!
Sizin ilişkiniz oldukça sağlıklı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın