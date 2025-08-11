İlişkiniz Ne Kadar Toksik?

Bu aşk hikayesinde, kalbinin ritmini bozan bir duygusal baskı, kontrol, suçluluk ve sınır ihlali rüzgarı esiyor. Kendini sürekli bir gri bulutun altında, eksik ya da suçlu hissettiğin bir aşk, aslında sağlıklı bir aşk olmaktan çok uzak. Bu tür zehirli ilişkiler, seni enerjinden, neşenden ve yaşam sevincinden mahrum bırakabilir, tüketebilir. Hayatın boyunca kendini bir başkasının gölgesinde hissetmek yerine, belki de kendi ışığını parlatmanın, kendi merkezini bulmanın ve sınırlarını yeniden çizmenin zamanı gelmiş olabilir. Kendine biraz daha fazla yer açmanın, kendi değerini anlamanın ve kendi hikayenin kahramanı olmanın zamanı belki de tam da şimdi. Kendini önemseyen, kendi değerini bilen ve kendine saygı gösteren biri olma yolunda atacağın bu adım, hem kendine hem de çevrene karşı daha sağlıklı ve dengeli bir tutum sergilemene yardımcı olacaktır.