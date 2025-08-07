Eski Sevgilinin Sana Dönme İhtimali Ne?
Bazı aşklar tam bitti derken yeniden başlar, bazılarıysa sessizce anılarda kalır... Peki senin eski sevgilin, hala seni düşünüyor olabilir mi? Testi çöz exinin sana dönüp dönmeyeceğini söyleyelim!
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Ayrılık kararını kim verdi?
4. Aranızdaki ilişki nasıldı?
5. Sosyal medyada birbirinizi takip ediyor musunuz?
6. Ayrılıktan sonra sen nasılsın?
7. Ortak arkadaşlarınız var mı?
8. Senin ona geri dönme isteğin var mı?
9. Onu gördüğünde nasıl hissediyorsun?
10. Eğer sana dönerse, ne yaparsın?
Sana dönme ihtimali %90!
Sana dönme ihtimali %60!
Sana dönme ihtimali %30!
Sana dönme ihtimali %10!
Onun degil benim ona dönme ihtimalim % 10 hatta o ihtimal bile yok yasasın yeni ask o daha heycanlı olacak 🤗