Sen Sınırını Ne Kadar Koruyorsun?

Sen Sınırını Ne Kadar Koruyorsun?

İnci Döşer
20.08.2025 - 16:01

Herkesin hayır diyebildiği bir nokta vardır ya da yoktur.  Sınır koymak; hem kendini korumak hem de ilişkilerde sağlıklı bir denge kurmak için çok önemli. Peki sen kendi sınırlarını net bir şekilde çizebiliyor musun, yoksa başkalarının isteklerine kapılıp gidiyor musun?

Hadi teste!

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Bir arkadaşın senden sana uymayan bir şey yapmanı istediğinde ne yaparsın?

4. Sosyal medyada hoşlanmadığın bir yorum aldığında ne yaparsın?

5. Özel hayatınla ilgili çok kişisel bir soru sorulduğunda?

6. Ailen, istemediğin bir konuda ısrar ettiğinde?

7. Sana zarar veren biriyle ilişkin nasıl olur?

8. Arkadaş grubun senin fikrine karşı çıktığında ne yaparsın?

9. Hoşlanmadığın bir şaka yapıldığında?

10. Kalabalık ortamlarda kendini rahatsız hissettiğinde?

Sen sınırlarını çok iyi koruyorsun!

Sen, eşsiz bir birey olarak, kendi değerlerinin tamamen farkındasın ve bu değerleri korumaktan asla çekinmiyorsun. İçinde bulunduğun her durumda, kendine özgü değerlerini koruma konusunda gösterdiğin bu kararlılık, seni diğerlerinden farklı kılıyor. İnsanların seni manipüle etmeye çalışmaları karşısında, bu değerlerinle birlikte sağlam bir kalkan oluşturuyorsun. Ne istediğini biliyor ve bu doğrultuda hareket ediyorsun. Bu, senin hayatında belirgin bir yol çizmeni sağlıyor. Kendi değerlerine bu kadar bağlı olman, seni gerçekten özgün ve takdire şayan bir kişi yapıyor. Her ne olursa olsun, kendi değerlerini ve hedeflerini koruyarak ilerlemeye devam et, çünkü bu senin en büyük gücün.

Sen sınırlarını çoğu zaman koruyorsun!

Hayatın karmaşasında, genellikle korumaya aldığın o hassas sınırların var. Biliyorum, çünkü hepimizin var. Bazen, kalbinde özel bir yerleri olan insanlar için bu sınırları biraz esnetebiliyorsun. Bu, senin ne kadar büyük bir kalbe sahip olduğunu gösteriyor ve bu gerçekten takdire şayan bir özellik. Ancak, bir yandan da dikkatli olman gerekiyor. Çünkü fazla esnek olmak, seni zamanla yıpratabilir. İnsanlar genellikle ne kadar uzağa gidebileceklerini test etmeye meyillidirler ve senin sınırlarını aşmalarına izin verirsen, bu senin üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Bu, senin enerjini tüketebilir ve sonunda kendini tükenmiş hissetmene neden olabilir. Bu yüzden, sevdiklerin için sınırlarını esnetmek güzel bir şey olsa da, kendine olan saygını ve kişisel sınırlarını korumak da önemlidir. Unutma, kendi ihtiyaçlarını ve duygularını önemsemen, başkalarına olan sevgini ve saygını azaltmaz. Tam tersine, kendine olan saygını artırır ve başkalarına daha sağlıklı bir şekilde yardımcı olmanı sağlar. Bu nedenle, sınırlarını korumak ve gerektiğinde esnetmek arasında sağlıklı bir denge kurmak önemlidir.

Sen sınırlarını koruyamıyorsun!

Birçok insanın düştüğü bir hata var: Kendi ihtiyaçlarını ve arzularını sürekli olarak başkalarınınkine ikinci plana atmak. Bu, başkalarını kırmamak, onları memnun etmek ya da onlara yardımcı olmak için yapılıyor olabilir. Ancak, bu tür bir davranış modeli, uzun vadede kişinin kendini yıpratmasına ve tükenmiş hissetmesine neden olabilir. Kendine biraz zaman ayırmak, kendi ihtiyaçlarını ve arzularını önemsemek, kısacası kendini korumak, bencillik değildir. Bu, kendi sağlığınızı ve mutluluğunuzu önemseyen bir eylemdir. Unutmayın, kendinize iyi bakmazsanız, başkalarına da iyi bakamazsınız. Kendinizi geri plana atmanın, aslında kimseye fayda sağlamadığını göreceksiniz. Dolayısıyla, kendinize biraz daha öncelik vermenin zamanı geldi. Kendinizi korumanın, aslında bir bencillik olmadığını, tam tersine, hem kendinize hem de çevrenizdeki insanlara fayda sağlayan bir durum olduğunu unutmayın. Kendinize değer vermek, başkalarına da değer verebilmek için atılması gereken ilk adımdır. Kendinizi sevin, çünkü siz, siz olmadan dünya çok daha sönük bir yer olurdu.

