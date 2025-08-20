Sen Sınırını Ne Kadar Koruyorsun?

Hayatın karmaşasında, genellikle korumaya aldığın o hassas sınırların var. Biliyorum, çünkü hepimizin var. Bazen, kalbinde özel bir yerleri olan insanlar için bu sınırları biraz esnetebiliyorsun. Bu, senin ne kadar büyük bir kalbe sahip olduğunu gösteriyor ve bu gerçekten takdire şayan bir özellik. Ancak, bir yandan da dikkatli olman gerekiyor. Çünkü fazla esnek olmak, seni zamanla yıpratabilir. İnsanlar genellikle ne kadar uzağa gidebileceklerini test etmeye meyillidirler ve senin sınırlarını aşmalarına izin verirsen, bu senin üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Bu, senin enerjini tüketebilir ve sonunda kendini tükenmiş hissetmene neden olabilir. Bu yüzden, sevdiklerin için sınırlarını esnetmek güzel bir şey olsa da, kendine olan saygını ve kişisel sınırlarını korumak da önemlidir. Unutma, kendi ihtiyaçlarını ve duygularını önemsemen, başkalarına olan sevgini ve saygını azaltmaz. Tam tersine, kendine olan saygını artırır ve başkalarına daha sağlıklı bir şekilde yardımcı olmanı sağlar. Bu nedenle, sınırlarını korumak ve gerektiğinde esnetmek arasında sağlıklı bir denge kurmak önemlidir.