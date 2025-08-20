Sen Sınırını Ne Kadar Koruyorsun?
Herkesin hayır diyebildiği bir nokta vardır ya da yoktur. Sınır koymak; hem kendini korumak hem de ilişkilerde sağlıklı bir denge kurmak için çok önemli. Peki sen kendi sınırlarını net bir şekilde çizebiliyor musun, yoksa başkalarının isteklerine kapılıp gidiyor musun?
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Bir arkadaşın senden sana uymayan bir şey yapmanı istediğinde ne yaparsın?
4. Sosyal medyada hoşlanmadığın bir yorum aldığında ne yaparsın?
5. Özel hayatınla ilgili çok kişisel bir soru sorulduğunda?
6. Ailen, istemediğin bir konuda ısrar ettiğinde?
7. Sana zarar veren biriyle ilişkin nasıl olur?
8. Arkadaş grubun senin fikrine karşı çıktığında ne yaparsın?
9. Hoşlanmadığın bir şaka yapıldığında?
10. Kalabalık ortamlarda kendini rahatsız hissettiğinde?
Sen sınırlarını çok iyi koruyorsun!
Sen sınırlarını çoğu zaman koruyorsun!
Sen sınırlarını koruyamıyorsun!
