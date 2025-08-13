Yalnız Olmanın Altındaki Sebebi Söylüyoruz!
Herkes hayatının bir döneminde yalnız kalabilir ama bazılarımız için bu durum geçici değil, daha köklü sebeplere dayanıyor. Acaba senin yalnızlığının sebebi kalbini mi, kafanı mı, yoksa çevreni mi ilgilendiriyor?
Hadi teste!
1. Bir ilişki senin için en çok ne ifade eder?
2. Arkadaşlarınla buluşmalar ne sıklıkta olur?
3. Mesajlara dönüş süren?
4. Yeni tanıştığın birine nasıl yaklaşırsın?
5. Birine hoşlandığını nasıl belli edersin?
6. Tek başına vakit geçirmeyi seviyor musun?
7. Şu an aşk hayatını en iyi tanımlayan kelime?
8. Tatilde en çok tercih edeceğin şey?
9. İlişkilerde seni en çok korkutan şey?
10. Bir renk seçer misin?
Yalnız olmanın sebebi güvensizlik!
Yalnızlığının sebebi özgürlükçü olman!
Yalnızlığının sebebi çekingenliğin!
Yalnızlığının sebebi yoğun hayat temposu!
