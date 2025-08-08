Hangi Manifest Kızıyla Sevgili Olmalısın?
Şarkıları, tarzları ve sahne enerjileriyle Türkiye’nin yıldız grubu haline gelen Manifest üyeleri; sadece müziğiyle değil, kişilikleriyle de dikkat çekiyor! Peki senin ruhuna en çok kim dokunur? Hadi, testi çöz ve hangi Manifest kızıyla sevgili olman gerektiğini öğren!
Hadi teste!
1. Sevgilinle ideal buluşma?
2. Aşkta seni en çeken şey?
3. İlişkide hangisi olmazsa olmaz?
4. Kıskanç mısın?
5. Sevgiline hediye alsan ne alırdın?
6. Aşkı hangi kelimeyle anlatırsın?
7. Sevgilinin tarzı nasıl olmalı?
8. Bir hata seni hemen soğutur mu?
9. Peki bir renk seçsen hangisi olurdu?
10. Sevgiline nasıl hitap etmeyi seversin?
Sen Zeynep Sude'yle sevgili olmalısın!
Sen Hilal'le sevgili olmalısın!
Sen Mina'yla sevgili olmalısın!
Sen Esin'le sevgili olmalısın!
Sen Lidya'yla sevgili olmalısın!
Sen Sueda'yla sevgili olmalısın!
