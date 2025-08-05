Senin Hangi Huyuna Bayılıyorlar?
Bazı insanlar girdikleri ortamda hemen fark edilir. Kimisi güldürür, kimisi huzur verir, kimisi de duruşuyla hayran bırakır… Peki ya senin öyle bir huyun var ki, insanlar farkında olmadan sana çekiliyor. Ama hangisi?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sana bir sır verildiğinde ne yaparsın?
4. En çok hangi konuda övgü alırsın?
5. Aşkta sen nasılsın?
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6. Hangi kelime seni anlatır?
7. Kıyafet seçerken neye dikkat edersin?
8. İnsanlar seni özler mi?
9. Hangisi sana göre daha değerli?
10. En çok neye sinir olursun?
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Senin mizahına bayılıyorlar!
Senin zarifliğine bayılıyorlar!
Senin anlayışlı olmana bayılıyorlar!
Senin enerjine bayılıyorlar!
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