Senin Hangi Huyuna Bayılıyorlar?

Eğer bir özelliğin varsa ki bu seni diğerlerinden ayırıyor, o da kuşkusuz ki empati yeteneğin. Bu özelliğinle adeta bir çekim merkezi gibisin. İnsanlar, seninle paylaşmakta tereddüt etmedikleri derin düşüncelerini, içlerinde sakladıkları sırları ve belki de başka kimseye söyleyemedikleri itirafları seninle paylaşıyorlar. Neden mi? Çünkü sen yargılamıyorsun. Sen, insanların duygularını, düşüncelerini ve yaşadıklarını anlayabiliyorsun. Onları dinliyor, hislerini içinde hissediyor ve onlara değer veriyorsun. İşte bu yüzden insanlar seninle olmaktan keyif alıyor, seninle zaman geçirmeyi seviyor. Ve işte bu özelliğin, yani anlayışın, insanların seni neden bu kadar çok sevdiğinin cevabı. Çünkü sen, onları olduğu gibi kabul ediyor ve anlıyorsun. İşte bu yüzden, insanların senin hakkında en çok bayıldığı özellik, anlayışın. Seninle olmak, onlara kendilerini özel ve değerli hissettiriyor. Ve bu da, senin en sevilen özelliğin olmanı sağlıyor.