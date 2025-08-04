Seçtiğin Pastalara Göre Ne Kadar Renklisin?
Renkli bir hayat, renkli seçimlerle başlar! Tatlı mı tatlı pastaların arasından yapacağın seçimler sana iç dünyandaki renkleri gösterecek. Bakalım senin hayatın ne kadar cıvıl cıvıl, ne kadar enerjik, ne kadar sade ya da ne kadar sürprizli? Pastanı seç, rengini öğren! 🍰
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