Seçtiğin Pastalara Göre Ne Kadar Renklisin?

Sen tam bir renk cümbüşüsün! Enerjin, tarzın, seçimlerin; her bir yanın cıvıl cıvıl, adeta bir renk paleti gibi. Girdiğin her ortamı, sanki bir ressamın tuvaline dökülen renkler gibi, canlandırıyor, hayat veriyorsun. İnsanlara ilham oluyorsun, onların gri dünyalarına gökkuşağı gibi çizgiler çekiyorsun. Hayat seninle birlikte daha eğlenceli, daha neşeli, daha canlı hale geliyor.Seninle geçirilen her an, bir festival havasında. Sıradanlığa meydan okuyor, monotonluğu kıyıya atıyorsun. İnsanlar seni unutamıyor çünkü sen sıradanlığın tam karşısında duran, alışılmışın dışında bir bireysin. Seninle tanışanlar, seninle vakit geçirenler, senin enerjini, renklerini, neşeni unutamıyor. Çünkü sen, hayatın gri tonlarına karşı cıvıl cıvıl bir renk patlamasısın!