Seçtiğin Pastalara Göre Ne Kadar Renklisin?

Bir ressamın paletindeki pastel tonları andıran bir yaşamın var. Sessizliğinle, adeta bir gizem perdesi örüyorsun etrafına. Ancak bu sessizlik, soğuk ve mesafeli değil, tam tersine sıcak ve sevecen. Sadece konuşmuyorsun, çünkü kelimelerin bazen hislerini ifade etmekte yetersiz kalacağını biliyorsun. Bir kalabalığın içinde bile sade ve özgün duruşunla fark ediliyorsun. Renkli bir kişilik olmak için çırpınmıyorsun, çünkü zaten doğal haliyle çekici ve ilgi çekici birisin. İçindeki doğallık, insanlara adeta bir huzur veriyor. Seninle vakit geçirenler, karmaşık dünyanın stresinden bir nebze olsun uzaklaşıyorlar. Renklerinle değil, duruşunla ışıldıyorsun. Bu duruş, ne yapay bir ışıltıya, ne de dikkat çekmek için giyilen bir kostüme ihtiyaç duyuyor. Çünkü sen, sadece olduğun gibi olmakla bile, etrafındaki herkesi aydınlatmayı başarıyorsun. Bu yüzden sen, bir renk cümbüşü olmak yerine, kendi doğal ve sade tonlarınla hayatı renklendiriyorsun.