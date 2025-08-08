Seçimlerine Göre Hangi Üniversiteyi Kazanacaksın?
Sınavlar geçti, tercih dönemi başladı ama hala kafan mı karışık? Bu testte verdiğin cevaplara göre sana en uygun üniversiteyi söylüyoruz. Hazırsan tercihler başlasın!
Hadi teste!
1. Hangi derste daha iyisin?
2. Hayalindeki şehir hangisi?
3. En iyi olduğun yön?
4. Boş zamanlarında ne yapmayı seversin?
5. Sabah erken kalkmak senin için...
6. Tercih edeceğin bölüm türü?
7. Şehir dışında üniversite okumak...
8. Sınavdan sonra ilk yaptığın şey?
9. Üniversitede seni en çok heyecanlandıran şey?
10. Sence gerçek başarı nedir?
Sen Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanacaksın!
Sen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni kazanacaksın!
Sen Ankara Üniversitesi'ni kazanacaksın!
Sen Ege Üniversitesi'ni kazanacaksın!
