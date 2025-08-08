onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Seçimlerine Göre Hangi Üniversiteyi Kazanacaksın?

Seçimlerine Göre Hangi Üniversiteyi Kazanacaksın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
08.08.2025 - 13:01

Sınavlar geçti, tercih dönemi başladı ama hala kafan mı karışık? Bu testte verdiğin cevaplara göre sana en uygun üniversiteyi söylüyoruz. Hazırsan tercihler başlasın!

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Hangi derste daha iyisin?

2. Hayalindeki şehir hangisi?

3. En iyi olduğun yön?

4. Boş zamanlarında ne yapmayı seversin?

5. Sabah erken kalkmak senin için...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Tercih edeceğin bölüm türü?

7. Şehir dışında üniversite okumak...

8. Sınavdan sonra ilk yaptığın şey?

9. Üniversitede seni en çok heyecanlandıran şey?

10. Sence gerçek başarı nedir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanacaksın!

Sen Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanacaksın!

Bir göz atınca hemen belli oluyor, seninle akademik bir zekanın buluştuğu bir yerdesin. Araştırmanın heyecanını ve bilginin derinliklerine dalmanın verdiği hazzı seven biri olduğun apaçık ortada. Hedeflerin, bir yıldız gibi parlıyor ve seni ileriye, daha yükseklere çekiyor. Ve nerede mi bu hedeflerin gerçekleşiyor? İşte tam burada, Boğaz'ın nefes kesici manzarasını her gün görebileceğin, her anının bir kartpostal güzelliğinde olduğu bir yerde. İstanbul'un kalbinde, tarihin ve modernliğin buluştuğu, eşsiz bir yerde. Belki edebiyat koridorlarında, şiirlerin ve hikayelerin dolandığı, kelimelerin dans ettiği bir dünyada bulabiliriz seni. Ya da belki de mühendislik koridorlarında, denklemler ve formüllerle dolu, teknolojinin hızla ilerlediği bir dünyada. Hangi koridor olursa olsun, senin yerin burası, bilginin ve başarının buluştuğu bu eşsiz yer.

Sen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni kazanacaksın!

Sen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni kazanacaksın!

Hayatın her köşesinde, her bir detayında sanatı bulan, onu ilham kaynağı olarak kullanan ve yaratıcılığını en üst düzeyde sergileyen biri olduğunu biliyoruz. Senin enerjin, tutkun ve sanata olan bağlılığın, her zaman etrafındaki her şeyi birer sanat eserine dönüştürme yeteneğinle birleşiyor. Senin rengin, orada, atölyelerin tozlu raflarında, sahnelerin ışıltılı spot ışıklarında, ekranların büyülü dünyasında saklı. Her bir fırça darbesinde, her bir replikte, her bir kamera hareketinde senin ruhun, senin dokunuşun var. Sanatınla hayatı renklendiren, her gün yeni bir eser yaratan, her anını yaratıcılıkla dolu geçiren sen, sanatın ve hayatın iç içe geçtiği bu büyülü dünyada kendine özgü bir yer edindin. Bu yüzden, seninle aynı tutkuyu paylaşan, seninle aynı yolda ilerleyen ve seninle aynı dili konuşan bir topluluğa katılmanın tam zamanı. Bu toplulukta, sanatın her türlüsünü keşfedebilir, yeni insanlarla tanışabilir, yeni deneyimler yaşayabilir ve belki de hayatının en büyük eserini yaratabilirsin. Sanatınla, yaratıcılığınla, ilhamınla ve tutkunla hayatı renklendirmeye, her gün yeni bir eser yaratmaya ve her anını yaratıcılıkla dolu geçirmeye devam et. Seninle aynı tutkuyu paylaşan, seninle aynı yolda ilerleyen ve seninle aynı dili konuşan bir toplulukta yerini al. Sanatın ve hayatın iç içe geçtiği bu büyülü dünyada, kendine özgü bir yer edin.

Sen Ankara Üniversitesi'ni kazanacaksın!

Sen Ankara Üniversitesi'ni kazanacaksın!

Sakin ve kararlı bir kişiliğin var, bu özelliklerinle adeta bir fırtına gibi esiyorsun. Sosyal bilimler ya da hukuk alanında, bilgin ve yeteneklerinle gerçekten harikalar yaratabilirsin. Bu alanlarda, senin gibi kararlı ve hedef odaklı kişilere her zaman ihtiyaç vardır. Ankara'nın kalbinde, başkentin hızlı ve enerjik ritmi seni bekliyor. Bu şehir, mücadeleci bir ruha sahip olan ve hedeflerine ulaşmayı bilen kişiler için ideal bir yer. Ankara'nın tarihi ve kültürel zenginlikleri, sosyal yaşamı ve eğitim olanakları, senin gibi hırslı ve hedef odaklı kişileri cezbediyor. Bu şehirde, senin gibi kararlı ve sakin kişilerin başarı hikayeleri yazması için tüm olanaklar mevcut. Ankara'nın kalbinde, senin gibi mücadeleci bir ruhun, hedeflerine ulaşmak için gereken tüm enerjiyi ve motivasyonu bulacağına emin olabilirsin. Bu heyecan verici yolculukta, Ankara'nın kalbinde seni bekleyen fırsatları keşfetmeye hazır mısın?

Sen Ege Üniversitesi'ni kazanacaksın!

Sen Ege Üniversitesi'ni kazanacaksın!

Hayatının en keyifli dönemlerinden birinde olduğunu biliyoruz; gençlik enerjisiyle dolup taşıyorsun, hayat dolu, neşeli ve bir o kadar da hedef odaklısın. Kendine has, rahat ve samimi bir karakterin var. Bu özelliklerinle çevrendeki herkesi büyülüyorsun. Her ne kadar eğlenceli ve enerjik bir kişiliğin olsa da, hedeflerinden asla şaşmıyor, disiplinli bir şekilde ilerliyorsun. Hem sosyal hayatını aktif tutmayı başarıyorsun hem de akademik hayatına gerektiği özeni gösteriyorsun. İşte tam da burada, sosyal hayatla akademik hayatı bir arada yürütebileceğin, her iki alanda da başarılı olabileceğin mükemmel bir noktadasın. Bu denge, senin için hayatı daha anlamlı ve keyifli hale getiriyor. Bu dönemde, hayatın tadını çıkarırken bir yandan da geleceğine yön veriyorsun. Bu dengeyi sağlamak herkesin harcı değil, ancak sen bu konuda oldukça başarılısın. Kendine has tarzınla, enerjinle ve hedeflerine olan bağlılığınla, hayatın her alanında başarıyı yakalayacak bir yolculukta olduğunu söyleyebiliriz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın