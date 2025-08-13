Sen İş Yerindeki Hangi Tipsin?
Hepimizin iş yerinde farklı bir rolü var… Kimi motivasyon kaynağı, kimi dedikodu kazanı, kimi de işkolik etiketiyle anılıyor. Peki sen ofiste hangi tipe daha yakınsın? Bu testi çöz, işyerindeki imajını öğren!
Hadi teste!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. İş yerine geldiğinde ilk yaptığın şey?
4. Toplantılarda nasıl davranırsın?
5. İş yerindeki masanı tarif et?
6. Yoğun iş günü seni nasıl etkiler?
7. İş yerinde motivasyon kaynağın ne?
8. İş yerinde kriz çıktığında?
9. Molalarda genelde ne yaparsın?
10. Bir projede ekip çalışması mı, bireysel mi?
Sen iş yerinin destekçisisin!
Sen iş yerinin işkoliğisin!
Sen iş yerinin eğlence kaynağısın!
Sen iş yerinin dedikodu radarısın!
