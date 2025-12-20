onedio
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Ela Rümeysa Cebeci İle Mesajlaşmaları İddiasıyla Çağlayan Adliyesi’nde!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Ela Rümeysa Cebeci İle Mesajlaşmaları İddiasıyla Çağlayan Adliyesi’nde!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.12.2025 - 10:02

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 19 Aralık Cuma günü ifadeye çağrıldı. ‘Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamalarının yöneltildiği Saran’ın evinde de arama yapılmıştı. ‘Şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrılmasının ardından Saran, gece saatlerinde İtalya’dan Türkiye’ye özel jetle döndü. İş insanı ve Fenerbahçe Başkanı Saran, ifade vermek için Çağlayan Adliyesi’ne gitti. Öte yandan Saran'ın uyuşturucudan tutuklanan haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci ile 'yasaklı madde' mesajlaşması yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı. 'Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamalarının yöneltildiği Saran'ın 19 Aralık Cuma günü evi aranmıştı. Evinde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı belirtilen Saran, bulunduğu İtalya'dan gece saatlerinde İstanbul'a döndü.

Saran, bugün saat 10.00 itibarıyla Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermek için geldi.

Öte yandan Saran'ın uyuşturucudan tutuklanan haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci ile mesajlaşmaları nedeniyle soruşturmaya dahil edildiği ileri sürüldü. Saran ve Cebeci arasında yasaklı madde sohbeti geçtiği iddia edilenler arasında.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
DiyorumBen

Böyle gündem yaratıp üstü kapalı birilerine göz dağı verirken bir taraftan da arka planda başka işler mi dönüyor o onu dedi bu bunu yaptı deyip sürekli ortal... Devamını Gör

Kadir bektaşoğlu

kedi dir o kediii bişey çıkmaz o işten;)

Grealish Ertuğrul

derbide son dakika gelen beraberlik golüne acayip hareketlerle sevinmesinin nedenini şimdi daha iyi anladık bahçisi şikecisi otçusu ne ararsan bunlarda 🤣

ahmetpamukupaagl

malına çökmek için örgütlü suça sokacaklar. anlaşılması gereken bu