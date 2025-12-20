Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Ela Rümeysa Cebeci İle Mesajlaşmaları İddiasıyla Çağlayan Adliyesi’nde!
Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 19 Aralık Cuma günü ifadeye çağrıldı. ‘Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamalarının yöneltildiği Saran’ın evinde de arama yapılmıştı. ‘Şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrılmasının ardından Saran, gece saatlerinde İtalya’dan Türkiye’ye özel jetle döndü. İş insanı ve Fenerbahçe Başkanı Saran, ifade vermek için Çağlayan Adliyesi’ne gitti. Öte yandan Saran'ın uyuşturucudan tutuklanan haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci ile 'yasaklı madde' mesajlaşması yaptığı iddia edildi.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Böyle gündem yaratıp üstü kapalı birilerine göz dağı verirken bir taraftan da arka planda başka işler mi dönüyor o onu dedi bu bunu yaptı deyip sürekli ortal... Devamını Gör
kedi dir o kediii bişey çıkmaz o işten;)
derbide son dakika gelen beraberlik golüne acayip hareketlerle sevinmesinin nedenini şimdi daha iyi anladık bahçisi şikecisi otçusu ne ararsan bunlarda 🤣
malına çökmek için örgütlü suça sokacaklar. anlaşılması gereken bu