Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Ela Rümeysa Cebeci İle Mesajlaşmaları İddiasıyla Çağlayan Adliyesi’nde!

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 19 Aralık Cuma günü ifadeye çağrıldı. ‘Uyuşturucu madde temin etmek' ve 'Uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlamalarının yöneltildiği Saran’ın evinde de arama yapılmıştı. ‘Şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrılmasının ardından Saran, gece saatlerinde İtalya’dan Türkiye’ye özel jetle döndü. İş insanı ve Fenerbahçe Başkanı Saran, ifade vermek için Çağlayan Adliyesi’ne gitti. Öte yandan Saran'ın uyuşturucudan tutuklanan haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci ile 'yasaklı madde' mesajlaşması yaptığı iddia edildi.